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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Татарске простятся с погибшим в страшной аварии экипажем СПМ

26 января 2023, 13:44
Фото: ВК- сообщество "Администрация Татарского района"
Прощание с погибшими пройдет в ДК "Родина"
Татарск попрощается с трагически погибшими сотрудниками скорой медицинской помощи.

Районная администрация анонсировала прощание с преждевременно ушедшими фельдшером и водителем скорой медицинской помощи. 

Работников бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им.70-лет проводят в последний путь 27 декабря в ДК «Родина». Церемония прощания пройдет с 11:00 до 12:00. 

Напомним, что трагедия произошла утром 24 января этого года. 

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#Новосибирская область#Происшествия#Общество#СМП#Прощание#Смерть#ДТП
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