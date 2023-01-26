В Татарске простятся с погибшим в страшной аварии экипажем СПМ

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Районная администрация анонсировала прощание с преждевременно ушедшими фельдшером и водителем скорой медицинской помощи.
Работников бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им.70-лет проводят в последний путь 27 декабря в ДК «Родина». Церемония прощания пройдет с 11:00 до 12:00.
Напомним, что трагедия произошла утром 24 января этого года.
В аварии погибло четыре человека, в том числе фельдшер скорой помощи и подменный водитель.