Локоть попросил прощения при уходе с поста мэра Новосибирска

У Анатолия Локтя сегодня последний день работы на посту мэра Новосибирска. Ранее в своей прощальной речи он отметил хорошую работу мэрии и попросил прощения, если кого-то обидел.