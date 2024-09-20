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Прощание

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Стало известно, какой гроб выбрали для Шуры
Изделие будет состоять из двух частей. Его выполнят по современным стандартам, сообщил приятель певца.
20 сентября, 11:51
Стало известно, когда в Новосибирске похоронят тренера Андрея Тарасенко
Прощание с легендарным спортсменом Андреем Тарасенко состоится в Новосибирске, дату сообщили в хоккейном клубе, где он проработал много лет.
13 июля, 03:43
Новосибирский хоккеист скончался после трех дней борьбы за жизнь
8 июня скончался 12-летний хоккеист из Бердска Макар Кириенко, он играл в хоккейном клубе «Кристалл 2011» под номером 10, сообщили в администрации клуба.
11 июня, 05:53
Погибшего в «Крокусе» Григория Будько похоронят в Новосибирске
Прощание пройдет 12 апреля в новосибирском крематории. Об этом сообщила сестра погибшего Ульяна Будько.
10 апреля, 12:53
Под Новосибирском с директором культурного центра простились под песню Лолиты
В Новосибирской области проводили в последний путь директора культурно-досугового центра Татьяну Воробьеву*. Женщине было 47 лет.
18 марта, 09:15
Экс-звукорежиссер театра Афанасьева погиб на СВО
17 января 2024 года погиб бывший сотрудник театра под руководством Сергея Афанасьева Павел Воротников. Об этом сообщается в официальном сообществе театра в соцсети «Вконтакте».
13 февраля, 11:50
Хоронят в один день с мамой: в Бердске простились с 22-летним помощником мэра
29 января, 10:09
Локоть попросил прощения при уходе с поста мэра Новосибирска
У Анатолия Локтя сегодня последний день работы на посту мэра Новосибирска. Ранее в своей прощальной речи он отметил хорошую работу мэрии и попросил прощения, если кого-то обидел.
24 января, 02:59
Скончался 98-летний ветеран ВОВ из Новосибирска Владимир Степанов
98-летний участник Великой Отечественной войны и политический активист Владимир Степанов скончался в Новосибирске. Информацию об этом сообщили в Телеграм-канале «Гражданские репортёры Сибири».
16 января, 08:52
2023
Погибшего на СВО бойца Рамиля Исанбаева похоронили в Новосибирской области
В Новосибирской области 29 ноября состоялось прощание с Рамилем Исанбаевым, который погиб во время специальной военной операции на Украине.
29 ноября 2023, 08:33
Погибшего на СВО автомеханика Вадима Сидорова похоронят в Новосибирской области
Администрация Черепановского района сообщает, что 19 ноября на территории Донецкой Народной Республики погиб Вадим Сидоров.
29 ноября 2023, 04:23
Погибшего на СВО бойца Сергея Сальникова похоронят в Новосибирской области
В Татарске Новосибирской области состоится прощание с героем Сергеем Сальниковым, погибшим на Украине, о чем сообщили в местной администрации.
8 ноября 2023, 07:59
Умер переживший жестокое нападение рэпер из Новосибирска Артем Гейко
Рэпер и предприниматель Артем Гейко из Новосибирска, переживший жестокое нападение и потерявший способность говорить и ходить, умер; прощание с ним состоится 28 октября.
27 октября 2023, 01:19
Не дожил до дня рождения: новосибирец героически погиб на СВО
22 октября 2023, 02:25
С погибшим на СВО бойцом попрощались под Новосибирском
22 октября 2023, 02:10
В зоне СВО погиб командир взвода саперов из Новосибирской области Роман Крищенко
В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец Куйбышевского района — Роман Крищенко.
15 октября 2023, 12:06
В Новосибирской области похоронят погибшего на СВО бойца Владимира Головина
Прощание с погибшим участником специальной военной операции на Украине, Головиным Владимиром, состоится в Новосибирской области.
10 октября 2023, 03:22
Погибшего на СВО бойца Евгения Ткаченко похоронят в Новосибирской области
В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом Ткаченко Евгением, участником специальной военной операции
28 сентября 2023, 08:47
В Новосибирской области простились с двумя погибшими бойцами СВО Романовым и Фроловым
В Новосибирской области состоялись похороны двух участников спецоперации, Анатолия Романова и Николая Фролова, которые получили смертельные ранения при исполнении служебного долга.
27 августа 2023, 09:14
В зоне СВО погиб бывший судебный пристав из Новосибирской области Олег Горбунов
В результате специальной военной операции погиб Олег Горбунов из Куйбышево Новосибирской области. Его посмертно наградили орденом Мужества.
9 июля 2023, 14:16

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