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Погибшего на СВО бойца Сергея Сальникова похоронят в Новосибирской области

Погибшего на СВО бойца Сергея Сальникова похоронят в Новосибирской области

8 ноября 2023, 07:59
Фото: 1MI
В Татарске Новосибирской области состоится прощание с героем Сергеем Сальниковым, погибшим на Украине, о чем сообщили в местной администрации.

В Татарске 9 ноября состоится прощание с Сергеем Сальниковым, который погиб во время выполнения задач специальной военной операции.

Неизвестно, когда боец отправился в зоне СВО и при каких обстоятельствах погиб. Также в администрации не сообщили точную дату его гибели.

Прощание с героем будет проводиться в зале РДК «Родина» по адресу ул. Ленина, 94, начиная с 10.00 часов. Траурный митинг пройдет на площади рядом с РДК «Родина» в 12.00 часов.

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