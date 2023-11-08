Погибшего на СВО бойца Сергея Сальникова похоронят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Татарске 9 ноября состоится прощание с Сергеем Сальниковым, который погиб во время выполнения задач специальной военной операции.
Неизвестно, когда боец отправился в зоне СВО и при каких обстоятельствах погиб. Также в администрации не сообщили точную дату его гибели.
Прощание с героем будет проводиться в зале РДК «Родина» по адресу ул. Ленина, 94, начиная с 10.00 часов. Траурный митинг пройдет на площади рядом с РДК «Родина» в 12.00 часов.