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Бойцы погибли в зоне СВО

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в октябре 2023

1 ноября 2023, 01:54
Фото: 1MI
Бойцы погибли в зоне СВО
В октябре 2023 года несколько военных из Новосибирской области погибли в зоне проведения специальной операции. Atas.info публикует подборку фото бойцов, отдавших долг Родине.

Среди погибших в зоне СВО были мобилизованные и контрактные бойцы, служившие по приказу Министерства обороны. Некоторые были на передовой с самого начала операции, другие погибли через несколько месяцев после прибытия в опасную зону.

Многим погибшим военным из Новосибирской области посмертно присвоили Орден Мужества за их героический подвиг. Точное количество погибших в октябре неизвестно.

Издание «МК в Новосибирске» опубликовало фотографии солдат из нашего региона, которые не вернулись из боя и с которыми люди прощались в этом месяце. Выражаем соболезнования родным и близким погибших.

Владимир Цыганчук, Купино 2 октября в Купино простились со слесарем из Купино, погибшем на СВО. Об этом сообщили в группе администрации Купинского района «ВКонтакте». Владимир Цыганчук родился 16 августа в Купино. На родине он закончил школу и получил профессию механизатора. В течение долгих лет работал слесарем. Весной 2023 года Владимир отправился на Украину добровольцем. 20 сентября 2023 года во время боевых действий он погиб.Владимир Цыганчук, Купино 2 октября в Купино простились со слесарем из Купино, погибшем на СВО. Об этом сообщили в группе администрации Купинского района «ВКонтакте». Владимир Цыганчук родился 16 августа в Купино. На родине он закончил школу и получил профессию механизатора. В течение долгих лет работал слесарем. Весной 2023 года Владимир отправился на Украину добровольцем. 20 сентября 2023 года во время боевых действий он погиб.
Один из самых сильных жителей города Обь Андрей Аникеев погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает местное издание «Аэро-Сити». В начале 2000-х годов Андрей участвовал в боевых действиях в Чечне, был награжден медалью «За отвагу». Жители Оби хорошо знали его как спортсмена, участвовавшего в соревнованиях по пауэрлифтингу. В 2023 года сибиряк подписал контракт с Минoбороны РФ. В зоне спецоперации старший сержант Аникеев служил стрелком первой минометной батареи. Боец героически погиб 24 сентября при выполнении боевого задания. Простились с ним в октябре. Дома у бойца остались мать, жена и 11-летний сын.Один из самых сильных жителей города Обь Андрей Аникеев погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает местное издание «Аэро-Сити». В начале 2000-х годов Андрей участвовал в боевых действиях в Чечне, был награжден медалью «За отвагу». Жители Оби хорошо знали его как спортсмена, участвовавшего в соревнованиях по пауэрлифтингу. В 2023 года сибиряк подписал контракт с Минoбороны РФ. В зоне спецоперации старший сержант Аникеев служил стрелком первой минометной батареи. Боец героически погиб 24 сентября при выполнении боевого задания. Простились с ним в октябре. Дома у бойца остались мать, жена и 11-летний сын.
В ДК села Вознесенка Баганского района состоялась церемония прощания с 22-летним трактористом Павлом Николаенко, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает районное издание «Степная нива». Траурный митинг состоялся в четверг, 5 октября, в Доме культуры села Вознесенка. Проводить 22-летнего бойца в последний путь пришли его родные и близкие, учителя, одноклассники и односельчане. Павел родился 22 ноября 2000 года в Багане, но в дальнейшем жил в селе Лозовское. Окончил Вознесенскую среднюю школу, затем был призван на срочную службу в армию. Вернувшись домой, устроился на работу в РЭС, а в 2022 году прошел обучение и получил права тракториста. Затем работал в акционерном обществе «Вознесенское». Он заключил контракт с Министерством обороны РФ 24 августа 2023 года, был отправлен в зону проведения спецоперации. Через месяц, 24 сентября, мама военнослужащего получила страшное известие. Молодой человек погиб при выполнении боевой задачи в самой горячей точке - в поселке Работино Запорожской области. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Николаенко Павел награжден орденом Мужества посмертно. Награду вручили его матери.В ДК села Вознесенка Баганского района состоялась церемония прощания с 22-летним трактористом Павлом Николаенко, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает районное издание «Степная нива». Траурный митинг состоялся в четверг, 5 октября, в Доме культуры села Вознесенка. Проводить 22-летнего бойца в последний путь пришли его родные и близкие, учителя, одноклассники и односельчане. Павел родился 22 ноября 2000 года в Багане, но в дальнейшем жил в селе Лозовское. Окончил Вознесенскую среднюю школу, затем был призван на срочную службу в армию. Вернувшись домой, устроился на работу в РЭС, а в 2022 году прошел обучение и получил права тракториста. Затем работал в акционерном обществе «Вознесенское». Он заключил контракт с Министерством обороны РФ 24 августа 2023 года, был отправлен в зону проведения спецоперации. Через месяц, 24 сентября, мама военнослужащего получила страшное известие. Молодой человек погиб при выполнении боевой задачи в самой горячей точке - в поселке Работино Запорожской области. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Николаенко Павел награжден орденом Мужества посмертно. Награду вручили его матери.
Уроженца Барабинска, спецназовца Евгения Глущенко похоронили на Южном кладбище 8 октября. 27-летний спецназовец погиб в результате минометного обстрела в зоне проведения СВО. Восемь суток боец боролся за жизнь, но, увы, не выжил. Его не стало 28 сентября. Евгений родился в Барабинске, после окончания школы в 2012 году поступил в Куйбышевский политехнический колледж, затем прошел срочную службу и остался служить. Сибиряк восемь лет служил в спецназе, честно и ответственно выполнял боевые задачи, был настоящим примером мужества и верности своей Родине. Оказавшись на СВО, попал под минометный обстрел вместе с группой, которой командовал. Основной удар пришелся на Евгения. У бойца остался сын, жена, родители и брат.Уроженца Барабинска, спецназовца Евгения Глущенко похоронили на Южном кладбище 8 октября. 27-летний спецназовец погиб в результате минометного обстрела в зоне проведения СВО. Восемь суток боец боролся за жизнь, но, увы, не выжил. Его не стало 28 сентября. Евгений родился в Барабинске, после окончания школы в 2012 году поступил в Куйбышевский политехнический колледж, затем прошел срочную службу и остался служить. Сибиряк восемь лет служил в спецназе, честно и ответственно выполнял боевые задачи, был настоящим примером мужества и верности своей Родине. Оказавшись на СВО, попал под минометный обстрел вместе с группой, которой командовал. Основной удар пришелся на Евгения. У бойца остался сын, жена, родители и брат.
Уроженец Краснозерского района Никита Павлович погиб в зоне ведения спецоперации на Донбассе спустя месяц после того, как ему исполнился 21 год. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Новосибирск скорбит». Никита окончил Колыбельскую среднюю школу всего 3 года назад, был призван в армию, а потом остался на службу по контракту. По данным районной газеты "Краснозерская новь", парень активно занимался спортом и неоднократно становился призером различных соревнований, а также был участником военно-патриотического клуба «Граница». Служить Родине - был его осознанный выбор. Погиб боец 1 октября 2023 года при исполнении воинского долга. Подробности его гибели не уточняются. Близкие вспоминают о Никите, как о талантливом, ответственном и целеустремленном человеке.Уроженец Краснозерского района Никита Павлович погиб в зоне ведения спецоперации на Донбассе спустя месяц после того, как ему исполнился 21 год. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Новосибирск скорбит». Никита окончил Колыбельскую среднюю школу всего 3 года назад, был призван в армию, а потом остался на службу по контракту. По данным районной газеты "Краснозерская новь", парень активно занимался спортом и неоднократно становился призером различных соревнований, а также был участником военно-патриотического клуба «Граница». Служить Родине - был его осознанный выбор. Погиб боец 1 октября 2023 года при исполнении воинского долга. Подробности его гибели не уточняются. Близкие вспоминают о Никите, как о талантливом, ответственном и целеустремленном человеке.
В ходе спецоперации погиб 23-летний выходец из Искитима Никита Бедарев. Простились с ним 1 октбря. Об этом сообщили в местной администрации. Близкие Никиты вспоминают, что он с детства мечтал стать военным. После окончания школы №11 получил диплом юриста в Сибирском университете потребительской кооперации. Активно занимался спортом, побеждал на военно-спортивных соревнованиях. Пройдя срочную службу в армии, сибиряк подписал контракт с МО РФ. 24 августа отправился в зону СВО. Погиб Никита при исполнении военной задачи.В ходе спецоперации погиб 23-летний выходец из Искитима Никита Бедарев. Простились с ним 1 октбря. Об этом сообщили в местной администрации. Близкие Никиты вспоминают, что он с детства мечтал стать военным. После окончания школы №11 получил диплом юриста в Сибирском университете потребительской кооперации. Активно занимался спортом, побеждал на военно-спортивных соревнованиях. Пройдя срочную службу в армии, сибиряк подписал контракт с МО РФ. 24 августа отправился в зону СВО. Погиб Никита при исполнении военной задачи.
В зоне спецоперации на Донбасса погиб житель Новосибирской области, уроженец города Куйбышева, командир саперно-минерного взвода Роман Крищенко. Бойцу было 29 лет. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района. Комвзвода Крищенко пал на поле боя 29 сентября. Детали его гибели не разглашаются. Известно, что в СВО Роман принимал участие с июня 2022 года. Дважды был ранен.В зоне спецоперации на Донбасса погиб житель Новосибирской области, уроженец города Куйбышева, командир саперно-минерного взвода Роман Крищенко. Бойцу было 29 лет. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района. Комвзвода Крищенко пал на поле боя 29 сентября. Детали его гибели не разглашаются. Известно, что в СВО Роман принимал участие с июня 2022 года. Дважды был ранен.
28-летний уроженец Чановского района Александр Демин погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили местные власти. Александр родился 15 июля 1995 года, а погиб при выполнении боевого задания 7 октября 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.28-летний уроженец Чановского района Александр Демин погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили местные власти. Александр родился 15 июля 1995 года, а погиб при выполнении боевого задания 7 октября 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.
Выходец из Чистоозерного района Новосибирской области Данил Лузин погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает издание «Кулундинская новь». Данил родился и вырос в селе Чистоозерное, с детства мечтал стать военным. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. В 2022 году получил диплом с отличием и вскоре отправился в зону СВО. Погиб при исполнении служебного долга в возрасте 26 лет. У бойца остались жена и маленький сын. Похороны прошли в Рязани.Выходец из Чистоозерного района Новосибирской области Данил Лузин погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает издание «Кулундинская новь». Данил родился и вырос в селе Чистоозерное, с детства мечтал стать военным. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. В 2022 году получил диплом с отличием и вскоре отправился в зону СВО. Погиб при исполнении служебного долга в возрасте 26 лет. У бойца остались жена и маленький сын. Похороны прошли в Рязани.
В зоне СВО погиб 28-летний боец из Новосибирска Данила Крапивин. Об этом сообщили на сайте МУП «Новосибирский метрополитен». В Новосибирске мужчина работа машинистом электропоезда метро. Данила родился в 1995 году. После школы окончил Сибирский государственный университет путей сообщения, после чего и пошёл работать в метрополитен. Сначала сибиряк работал дежурным по станции, в 2020 году стал машинистом электропоезда. В сентябре 2022 года отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации.В зоне СВО погиб 28-летний боец из Новосибирска Данила Крапивин. Об этом сообщили на сайте МУП «Новосибирский метрополитен». В Новосибирске мужчина работа машинистом электропоезда метро. Данила родился в 1995 году. После школы окончил Сибирский государственный университет путей сообщения, после чего и пошёл работать в метрополитен. Сначала сибиряк работал дежурным по станции, в 2020 году стал машинистом электропоезда. В сентябре 2022 года отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации.
Владимир Цыганчук, Купино 2 октября в Купино простились со слесарем из Купино, погибшем на СВО. Об этом сообщили в группе администрации Купинского района «ВКонтакте». Владимир Цыганчук родился 16 августа в Купино. На родине он закончил школу и получил профессию механизатора. В течение долгих лет работал слесарем. Весной 2023 года Владимир отправился на Украину добровольцем. 20 сентября 2023 года во время боевых действий он погиб.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#18+
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