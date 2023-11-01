Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в октябре 2023

Владимир Цыганчук, Купино 2 октября в Купино простились со слесарем из Купино, погибшем на СВО. Об этом сообщили в группе администрации Купинского района «ВКонтакте». Владимир Цыганчук родился 16 августа в Купино. На родине он закончил школу и получил профессию механизатора. В течение долгих лет работал слесарем. Весной 2023 года Владимир отправился на Украину добровольцем. 20 сентября 2023 года во время боевых действий он погиб.