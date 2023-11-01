Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в октябре 2023

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
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Updated Сегодня, 02:26
Среди погибших в зоне СВО были мобилизованные и контрактные бойцы, служившие по приказу Министерства обороны. Некоторые были на передовой с самого начала операции, другие погибли через несколько месяцев после прибытия в опасную зону.
Многим погибшим военным из Новосибирской области посмертно присвоили Орден Мужества за их героический подвиг. Точное количество погибших в октябре неизвестно.
Издание «МК в Новосибирске» опубликовало фотографии солдат из нашего региона, которые не вернулись из боя и с которыми люди прощались в этом месяце. Выражаем соболезнования родным и близким погибших.