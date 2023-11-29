Погибшего на СВО автомеханика Вадима Сидорова похоронят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Вадим Сидоров родился 2 августа 1992 года и окончил Искровскую школу. Затем он получил профессию автомеханика в Черепановском политехническом колледже. Также у него есть жена и 9-летний сын.
«Вадим Владимирович с честью исполнял свой воинский долг, с честью и достоинством выполнял все поставленные командованием задачи. Он показал настоящий пример мужества, отваги и стойкости», — уточнили в администрации.
Мужчина погиб в зоне боевых действий 19 ноября. При каких обстоятельствах, неизвестно. Церемония прощания с бойцом состоится 29 ноября, с 14:00 до 15:00 в прощальном доме по адресу: г. Черепаново, ул. Цыцаркина, 51а. Похороны состоятся на Искровском кладбище.