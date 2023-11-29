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Мужчина погиб на СВО

Памятную доску погибшему на СВО Александру Ермолаеву открыли в Новосибирской области

29 ноября 2023, 04:13
Фото: Администрация Коченевского района
Мужчина погиб на СВО

В Новосибирской области погибшему Александру Ермолаеву открыли памятную доску

28 ноября в деревне Федосиха прошло открытие памятной доски в честь Александра Ермолаева, участника специальной военной операции, который погиб в зоне боевых действий.

Александр стал одним из первых, кто отправился в зону проведения специальной военной операции. В зону боевых действий он отправился из Коченевского района 19 мая 2022 года. Он погиб 23 апреля 2023 года, сообщили в администрации района.

За образцовое исполнение боевых задач и выполнение воинского долга Александр Ермолаев был награжден благодарностью от президента Владимира Путина.

Мемориальная доска с портретом героя была установлена на стене Мемориального комплекса в деревне Федосиха. После минуты молчания в память о погибшем, присутствующие родные и близкие возложили цветы у мемориальной доски.

Опубликованы имена бойцов из Новосибирской области, погибших в ноябре на СВО
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