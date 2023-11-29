Памятную доску погибшему на СВО Александру Ермолаеву открыли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Александр стал одним из первых, кто отправился в зону проведения специальной военной операции. В зону боевых действий он отправился из Коченевского района 19 мая 2022 года. Он погиб 23 апреля 2023 года, сообщили в администрации района.
За образцовое исполнение боевых задач и выполнение воинского долга Александр Ермолаев был награжден благодарностью от президента Владимира Путина.
Мемориальная доска с портретом героя была установлена на стене Мемориального комплекса в деревне Федосиха. После минуты молчания в память о погибшем, присутствующие родные и близкие возложили цветы у мемориальной доски.