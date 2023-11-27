Глава сельсовета Тальменки новосибирец Сергей Матвеев погиб на СВО

Сергей Матвеев родился 9 июня 1974 года в селе Тальменка Новосибирской области. В 2002 году он окончил юридический факультет Томского государственного университета и занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих организациях с 2002 года. Он также был избран в органы муниципальной власти.