Глава сельсовета Тальменки новосибирец Сергей Матвеев погиб на СВО

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Сергей Матвеев родился 9 июня 1974 года в селе Тальменка Новосибирской области. В 2002 году он окончил юридический факультет Томского государственного университета и занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих организациях с 2002 года. Он также был избран в органы муниципальной власти.
Матвеев был членом партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, также с 2015 года он являлся главой местного отделения в Искитимском районе.
В 2023 году 49-летний Сергей Матвеев подписал контракт и отправился на военную службу в зону специальной военной операции. В ноябре он погиб во время выполнения боевого задания. У него остались двое детей.