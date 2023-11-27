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Новая выплата инвалидам СВО вводится в Новосибирской области

Новая выплата инвалидам СВО вводится в Новосибирской области

27 ноября 2023, 05:01
Фото: Midjourney
О новой выплате для ветеранов-инвалидов СВО вводится в Новосибирской области. Об этом проинформировала министр труда и социального развития области Елена Бахарева на оперативном совещании в правительстве региона 27 ноября.

С 2024 года в Новосибирской области будет введена единовременная денежная выплата на обеспечение условий доступности жилого помещения граждан, принимающих участие в специальной военной операции и являющимися инвалидами боевых действий.

В октябре правительство региона одобрило новую меру поддержки участников СВО. Ветераны, ставшие инвалидами-колясочниками в ходе участия в СВО, смогут получить выплаты на адаптацию жилья или на покупку уже адаптированного жилья.

Выплата будет осуществляться в двух размерах, в зависимости от цели использования: на адаптацию жилого помещения к потребностям инвалида или на покупку адаптированного жилья. Максимальная сумма выплаты на адаптацию составит 500 тысяч рублей, а на покупку адаптированного жилья — 1 миллион рублей. Выплата будет предоставляться однократно.

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#Общество#Новосибирск#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО
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