Новая выплата инвалидам СВО вводится в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
С 2024 года в Новосибирской области будет введена единовременная денежная выплата на обеспечение условий доступности жилого помещения граждан, принимающих участие в специальной военной операции и являющимися инвалидами боевых действий.
В октябре правительство региона одобрило новую меру поддержки участников СВО. Ветераны, ставшие инвалидами-колясочниками в ходе участия в СВО, смогут получить выплаты на адаптацию жилья или на покупку уже адаптированного жилья.
Выплата будет осуществляться в двух размерах, в зависимости от цели использования: на адаптацию жилого помещения к потребностям инвалида или на покупку адаптированного жилья. Максимальная сумма выплаты на адаптацию составит 500 тысяч рублей, а на покупку адаптированного жилья — 1 миллион рублей. Выплата будет предоставляться однократно.