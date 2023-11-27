Новая выплата инвалидам СВО вводится в Новосибирской области

Выплата будет осуществляться в двух размерах, в зависимости от цели использования: на адаптацию жилого помещения к потребностям инвалида или на покупку адаптированного жилья. Максимальная сумма выплаты на адаптацию составит 500 тысяч рублей, а на покупку адаптированного жилья — 1 миллион рублей. Выплата будет предоставляться однократно.