atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Давид Агинян дает благотворительные концерты

Новосибирский скрипач Давид Агинян пожертвовал свыше полумиллиона рублей на нужды СВО

28 ноября 2023, 09:40
Фото: Телега Новосибирска
Давид Агинян дает благотворительные концерты

Новосибирский скрипач Агинян дает благотворительные концерты для нужд СВО

В Новосибирске выступил с концертом скрипач-виртуоз Давид Агинян. Все средства пошли на помощь бойцам СВО.

Как сообщает Дзен-канал «Телега Новосибирска», музыкант дал благотворительный концерт в КДЦ имени Станиславского 27 ноября в Новосибирске. Скрипач и аранжировщик Давид Агинян совершает турне по населенным пунктам Новосибирской области. Оно должно завершиться 30 ноября.

В рамках патриотического тура «Мы едины» Давид Агинян исполнил популярные композиции и собственные произведения. Зрители пожертвовали 20 тысяч рублей на покупку хозяйственного автомобиля в зону СВО. Всего музыкант передал на благотворительные цели свыше полумиллиона рублей.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с кинорежиссером Никитой Михалковым.

Травников встретился с кинорежиссером Никитой Михалковым в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Никита Михалков высказался о новосибирском Фестивале им. Эдуарда Артемьева
#Культура#Общество#Новосибирск#Благотворительность#Концерт#СВО#Александр Ляхов#Музыкант
Подпишитесь
Никита Михалков открыл в НОВАТ Фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева
Вчера, 18:28
Фото. Работают несколько человек: что происходит на стройке четвертого моста
Вчера, 07:37
Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
Сегодня, 07:48
Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области
Сегодня, 08:00
Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО
Сегодня, 06:04
Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет
Вчера, 07:07