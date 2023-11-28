Новосибирский скрипач Давид Агинян пожертвовал свыше полумиллиона рублей на нужды СВО

Как сообщает Дзен-канал «Телега Новосибирска», музыкант дал благотворительный концерт в КДЦ имени Станиславского 27 ноября в Новосибирске. Скрипач и аранжировщик Давид Агинян совершает турне по населенным пунктам Новосибирской области. Оно должно завершиться 30 ноября.