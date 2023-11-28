Никита Михалков высказался о новосибирском Фестивале им. Эдуарда Артемьева

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Никита Михалков прибыл в Новосибирск на один день, чтобы лично открыть Фестиваль в честь Эдуарда Артемьева. Концерт проходил в НОВАТе, где звучала музыка композитора.
Сам актер отметил, что фестиваль прошел на высоком уровне. Во время рабочей встречи Михалков и Андрей Травников согласились в том, что этот конкурс должен стать ежегодным для региона. Губернатор выразил благодарность режиссеру за его визит в сибирский регион.
Отметим, что известный музыкант Эдуард Артемьев был родом из Новосибирска. Его композиции к фильмам таких известных режиссеров, как Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский, покорили сердца россиян.
Фестиваль «Сибириада» пройдет в Новосибирске с декабря 2023 по март 2024 года и станет самым продолжительным фестивалем в городе. Победители конкурса получат призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.