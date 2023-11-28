Никита Михалков высказался о новосибирском Фестивале им. Эдуарда Артемьева

Сам актер отметил, что фестиваль прошел на высоком уровне. Во время рабочей встречи Михалков и Андрей Травников согласились в том, что этот конкурс должен стать ежегодным для региона. Губернатор выразил благодарность режиссеру за его визит в сибирский регион.