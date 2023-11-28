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Михалков открыл Фестиваль

Никита Михалков высказался о новосибирском Фестивале им. Эдуарда Артемьева

28 ноября 2023, 08:37
Фото: Пресс-служба НОВАТ
Михалков открыл Фестиваль
Знаменитый режиссер Никита Михалков приехал в Новосибирск на Фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада».

Никита Михалков прибыл в Новосибирск на один день, чтобы лично открыть Фестиваль в честь Эдуарда Артемьева. Концерт проходил в НОВАТе, где звучала музыка композитора.

Сам актер отметил, что фестиваль прошел на высоком уровне. Во время рабочей встречи Михалков и Андрей Травников согласились в том, что этот конкурс должен стать ежегодным для региона. Губернатор выразил благодарность режиссеру за его визит в сибирский регион.

Травников встретился с кинорежиссером Никитой Михалковым в Новосибирске
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Отметим, что известный музыкант Эдуард Артемьев был родом из Новосибирска. Его композиции к фильмам таких известных режиссеров, как Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский, покорили сердца россиян.

Фестиваль «Сибириада» пройдет в Новосибирске с декабря 2023 по март 2024 года и станет самым продолжительным фестивалем в городе. Победители конкурса получат призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.

Никита Михалков открыл в НОВАТ Фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева
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Никита Михалков открыл в НОВАТ Фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева
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