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О чем говорил губернатор с актером

Травников встретился с кинорежиссером Никитой Михалковым в Новосибирске

28 ноября 2023, 08:30
Фото: Никита Михалков/ВК/правительство НСО
О чем говорил губернатор с актером
Актер Никита Михалков встретился с губернатором Андреем Травниковым в Новосибирске. Режиссер приехал в на открытие конкурса-фестиваля музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада».

Никита Михалков прилетел на день в Новосибирск, чтобы лично открыть Фестиваль им. Эдуарда Артемьева на концерте в НОВАТ, где звучала музыка композитора. Как отметил Андрей Травников, «Идея этого фестиваля зародилась в прошлом году во время визита композитора в родной Новосибирск, а практически вся творческая биография Эдуарда Николаевича и Никиты Сергеевича — совместная. Мне очень приятно, что величайший кинорежиссер приехал поддержать организацию нашего проекта».

Сам киноактер отметил, что фестиваль был исполнен на высшем уровне. Во время рабочей встречи Михалков и Андрей Травников сошлись во мнении, что этот конкурс должен быть в регионе ежегодным.

«Благодарю Никиту Сергеевича за визит в наш регион!», — отметил губернатор.

Напомним, что известный музыкант Эдуард Артемьев был родом из Новосибирска. Он организовывал различные музыкальные фестивали в своем родном городе. Он покорил сердца россиян своими композициями к фильмам таких известных режиссеров, как Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский.

Творчество Артемьева охватывает широкий спектр жанров: от рок-оперы до мюзиклов, от хоровых до симфонических композиций, а также реквиемов. Он ушел из жизни в 2022 году, оставив свой след в музыкальной истории.

Фестиваль «Сибириада» пройдет в Новосибирске с декабря 2023 по март 2024 года. Этот фестиваль станет самым продолжительным в городе. Впервые в рамках конкурса будут исполняться композиции в нескольких номинациях: академическая музыка, электроакустическая музыка, электронная музыка и видео-арт. Победителей ждет призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.

Никита Михалков открыл в НОВАТ Фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева
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