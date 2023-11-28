Травников встретился с кинорежиссером Никитой Михалковым в Новосибирске

Никита Михалков прилетел на день в Новосибирск, чтобы лично открыть Фестиваль им. Эдуарда Артемьева на концерте в НОВАТ, где звучала музыка композитора. Как отметил Андрей Травников, «Идея этого фестиваля зародилась в прошлом году во время визита композитора в родной Новосибирск, а практически вся творческая биография Эдуарда Николаевича и Никиты Сергеевича — совместная. Мне очень приятно, что величайший кинорежиссер приехал поддержать организацию нашего проекта».