«Это же Михалков!»: знаменитого режиссера нашли на картине Сурикова в Новосибирске

Стоит отметить, что у новосибирцев вовсе не возникла коллективная галлюцинация. Дело в том, что живописцу во время написания картины позировали родственники и знакомые. Мужчина в шубе — брат художника Александр Суриков. К тому же, старшая дочь художника Василия Сурикова Ольга вышла замуж за Петра Кончаловского. Таким образом, Андрей Кончаловский и Никита Михалков являются правнуками Василия Сурикова.