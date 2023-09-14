«Это же Михалков!»: знаменитого режиссера нашли на картине Сурикова в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Как сообщает «КП-Новосибирск», новосибирцы отметили, что мужчина в шубе как две капли воды похож на знаменитого кинорежиссера и актера. Персонажа можно увидеть на картине «Взятие снежного городка».
Стоит отметить, что у новосибирцев вовсе не возникла коллективная галлюцинация. Дело в том, что живописцу во время написания картины позировали родственники и знакомые. Мужчина в шубе — брат художника Александр Суриков. К тому же, старшая дочь художника Василия Сурикова Ольга вышла замуж за Петра Кончаловского. Таким образом, Андрей Кончаловский и Никита Михалков являются правнуками Василия Сурикова.