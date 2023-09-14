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Никита Михалков является потомком Сурикова

«Это же Михалков!»: знаменитого режиссера нашли на картине Сурикова в Новосибирске

14 сентября 2023, 06:10
Фото: wikipedia. org
Никита Михалков является потомком Сурикова

На картине Сурикова новосибирцы нашли Никиту Михалкова

В Новосибирском государственном художественном музее проходит выставка работ Василия Сурикова к 175-летию живописца. На одной из картин посетители нашли Никиту Михалкова.

Как сообщает «КП-Новосибирск», новосибирцы отметили, что мужчина в шубе как две капли воды похож на знаменитого кинорежиссера и актера. Персонажа можно увидеть на картине «Взятие снежного городка».

Стоит отметить, что у новосибирцев вовсе не возникла коллективная галлюцинация. Дело в том, что живописцу во время написания картины позировали родственники и знакомые. Мужчина в шубе — брат художника Александр Суриков. К тому же, старшая дочь художника Василия Сурикова Ольга вышла замуж за Петра Кончаловского. Таким образом, Андрей Кончаловский и Никита Михалков являются правнуками Василия Сурикова.

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#Культура#Новосибирск#Кино#Художник#Выставка#Александр Ляхов#Искусство
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