Забрались на крышу и сожгли картину в Новосибирске – хулиганов ищет полиция

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 01:34
Updated Сегодня, 01:34
Все произошло в Ленинском районе Новосибирска. На крыше дома по улице Тихвинской, 1 неизвестные подожгли картину. Причина такого поступка неясна.
Как уточнили Atas.info в ГУ МВД региона, по данному факту уже проводится проверка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к инциденту.
Напомним, что ранее в пригороде Новосибирска подростки пытались поджечь женщину. Теперь всех причастных ищет полиция. Также ранее другие подростки из Бердска напали на сотрудников кинотеатра.