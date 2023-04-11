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Забрались на крышу и сожгли картину в Новосибирске – хулиганов ищет полиция

11 апреля 2023, 01:32
Фото: 1MI
Для чего молодые парни сожгли картину, неизвестно

В Новосибирске полиция ищет парней, которые жгли картину на крыше дома

Правоохранители начали искать молодых людей, которые сожгли картину на крыше дома на левом берегу в Новосибирске, о чем сообщается в пресс-службе ГУ МВД региона.

Все произошло в Ленинском районе Новосибирска. На крыше дома по улице Тихвинской, 1 неизвестные подожгли картину. Причина такого поступка неясна.

Как уточнили Atas.info в ГУ МВД региона, по данному факту уже проводится проверка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к инциденту.

Напомним, что ранее в пригороде Новосибирска подростки пытались поджечь женщину. Теперь всех причастных ищет полиция. Также ранее другие подростки из Бердска напали на сотрудников кинотеатра. 

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#Эмилия Губарева#Полиция#МВД#Подростки#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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