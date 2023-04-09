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Под Новосибирском подростки напали на охранника и кассира кинотеатра

9 апреля 2023, 09:25
Фото: 1MI
Подростки избили охранника

В Бердске подростки напали на охранника и кассира кинотеатра «Орион»

Ночью 8 апреля толпа подростков ворвалась в бердский кинотеатр и напала на кассира и охранника.

По информации издания «Свидетель», инцидент произошел в городе Бердске в кинотеатре «Орион». Несовершеннолетние сломали ручку входной двери, а затем один из хулиганов ударил кассира по лицу.

Охранник поймал подростка у парка, но остальные нарушители набросились и на него. Мужчине помог муж женщины-кассира, который приехал за ней на работу.

Пострадавший охранник нажал на тревожную кнопку. Полицейские задержали школьников – всего нарушителей было 6. Поймали их у ближайшего ночного заведения, где продают алкоголь.

Напомним, ранее в Новосибирске неизвестный мужчина напал на школьника с ножом. Мальчик успел убежать. 

Напал на школьника с ножом в Новосибирске - покушение на убийство расследует СК
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#Эмилия Губарева#Полиция#Подростки#Нападение#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#Бердск
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