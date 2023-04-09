Под Новосибирском подростки напали на охранника и кассира кинотеатра

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По информации издания «Свидетель», инцидент произошел в городе Бердске в кинотеатре «Орион». Несовершеннолетние сломали ручку входной двери, а затем один из хулиганов ударил кассира по лицу.
Охранник поймал подростка у парка, но остальные нарушители набросились и на него. Мужчине помог муж женщины-кассира, который приехал за ней на работу.
Пострадавший охранник нажал на тревожную кнопку. Полицейские задержали школьников – всего нарушителей было 6. Поймали их у ближайшего ночного заведения, где продают алкоголь.
Напомним, ранее в Новосибирске неизвестный мужчина напал на школьника с ножом. Мальчик успел убежать.