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Напал на школьника с ножом в Новосибирске - покушение на убийство расследует СК

9 апреля 2023, 06:20
Фото: 1MI
Ребенок отбился от взрослого мужчины

В Новосибирске следователи возбудили дело после покушения на убийство школьника

Мужчина напал на ребенка с ножом на территории школы в Новосибирске – Следственный комитет возбудил дело по факту покушения на убийство, подробности сообщают в ведомстве.

По данным СУ СК по НСО, инцидент произошел 7 апреля на территории школы в Октябрьском районе. В тот день неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика с ножом. Однако ребенок оказал сопротивление и ударил злоумышленника палкой, после чего убежал.

По факту произошедшего, следователи возбудили уголовное дело. Следователи-криминалисты и сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

«Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности мужчины. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнили в СК региона.
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Напомним, что ранее в Новосибирске арестовали мужчину, которого подозревают в педофилии - он мог напасть на ученицу начальных классов в подъезде дома. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Нападение#Школа#Школьники#Нож#СК#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирск
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