Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:24
По данным СУ СК по НСО, инцидент произошел 7 апреля на территории школы в Октябрьском районе. В тот день неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика с ножом. Однако ребенок оказал сопротивление и ударил злоумышленника палкой, после чего убежал.
По факту произошедшего, следователи возбудили уголовное дело. Следователи-криминалисты и сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
«Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности мужчины. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнили в СК региона.
Напомним, что ранее в Новосибирске арестовали мужчину, которого подозревают в педофилии - он мог напасть на ученицу начальных классов в подъезде дома.