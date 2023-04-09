По данным СУ СК по НСО, инцидент произошел 7 апреля на территории школы в Октябрьском районе. В тот день неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика с ножом. Однако ребенок оказал сопротивление и ударил злоумышленника палкой, после чего убежал.