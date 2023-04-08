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Published Сегодня, 03:28

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Названы шокирующие подробности нападения на мальчика с ножом у школы в Новосибирске

8 апреля 2023, 03:28
Фото: 1MI
Полиция проверяет информацию

В Новосибирске неизвестный напал на ребенка с ножом на школьном стадионе

Очевидцы сообщают в соцсетях, что на ребенка мог напасть взрослый мужчина с ножом – мальчик не пострадал, рассказываем подробности инцидента.

В ВК-группе «Инцидент Новосибирск» мать ребенка рассказала, что 7 апреля на территории одной из школ в Октябрьском районе по улице Чехова, на ее сына напал неизвестный мужчина. Произошло это днем.

Как следует из поста, к ребятам подошел неизвестный в зеленой куртке и зеленой шапке (на вид ему около 50-60 лет), затем показал школьникам нож и напал на ребенка.

«Показал им нож, схватил за руку, он вывернулся и упал. Этот урод повалил его на землю, присел на него и хотел воткнуть в него нож. Не знаю, как мой ребенок увернулся, но он орал, пытался отталкивать его ногами и ударил по лицу палкой», - сообщают очевидцы со слов матери.

После удара мужчина отскочил и в этот момент ребенок убежал. Родители мальчика заявили в полицию. Как уточнили в ГУ МВД региона, правоохранители начали проверку данной истории. Однако известно, что несовершеннолетний не обращался за помощью в больницу.

Отметим, что не все новосибирцы поверили в правдоподобность данной ситуации. Вот, что говорят комментаторы:

«Чушь какая то, то пацан упал, то мужик его повалил, где то школьник палку успел взять и попутно измерить сантиметры ножа, ужас, какой ералаш»;
«Если придумываете сказки и басни для разжигания ненависти, делайте это хотя бы качественно и правдоподобно»;
«и ударил по лицу палкой. Откуда палка взялась ? Повалил и хотел нож воткнуть. верю что хотел бы и воткнул без шансов ...Чудеса какие то ....».
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#Эмилия Губарева#Дети#Школа#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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