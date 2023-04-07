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Что известно о подозреваемом в педофилии мужчине и младшекласснице в Новосибирске

7 апреля 2023, 08:57
Фото: 1MI
На девочку напали в подъезде

В Новосибирске арестовали подозреваемого в педофилии напавшего на младшеклассницу

В Новосибирске арестовали мужчину, которого подозревают в нападении на школьницу и «действиях сексуального характера» в подъезде дома.

Заседание суда прошло в пятницу, 7 апреля в Заельцовском районном суде в закрытом режиме. Новосибирцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 июня 2023.

Напомним, что 51-летнего горожанина обвиняют в нападении на ученицу младших классов. Он мог напасть на девочку 4 апреля в подъезде дома на Красном проспекте.

По словам соседей, мужчина представился медиком и якобы хотел осмотреть девочку - он раздел ребенка и «совершил действия сексуального характера», но отвлекся, поэтому школьница смогла убежать.

Задержали подозреваемого 5 апреля. Ему предъявили статью по факту «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшим 14 лет».

По этой статье злоумышленнику может грозить от 12 до 20 лет колонии. Стоит отметить, что сам арестованный не объяснил причину своего поступка.

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#Эмилия Губарева#Педофил#Суд#Сизо#Арест#Общество#Криминал#Новосибирск
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