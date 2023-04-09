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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:05

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Держат весь район в страхе: под Новосибирском подростки пытались поджечь женщину

9 апреля 2023, 11:02
Фото: 1MI
Подростки напали на сибирячку

В Новосибирске полиция устанавливает личности подростков, хотевших поджечь женщину

Инцидент произошел в рабочем поселке Краснообск – вечером 8 апреля подростки напали на женщину, пытаясь ее пожечь.

В социальных сетях женщина разместила пост, в котором рассказала, что на нее напали подростки из-за замечания. Дети распыляли дезодорант на прохожих.

Подростки пытались поджечь женщину под Новосибирском
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После замечания, школьники якобы поджидали сибирячку у магазина. Со слов женщины, они схватили ее за руки, распылили дезодорант и пытались поджечь зажигалкой. Осуществить задуманное им не удалось. Напуганная пострадавшая обратилась к полицейским. Она рассказала, что дети держат в страхе весь район.

В полиции Atas.info уточнили, что к ним обратилась жительница Новосибирска с заявлением 9 апреля. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также личности, причастных к данному инциденту. Напомним, что ранее другие подростки напали на сотрудников кинотеатра в Бердске. 

Под Новосибирском подростки напали на охранника и кассира кинотеатра
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#Эмилия Губарева#Полиция#МВД#Подростки#Школьники#Дети#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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