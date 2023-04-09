Держат весь район в страхе: под Новосибирском подростки пытались поджечь женщину

После замечания, школьники якобы поджидали сибирячку у магазина. Со слов женщины, они схватили ее за руки, распылили дезодорант и пытались поджечь зажигалкой. Осуществить задуманное им не удалось. Напуганная пострадавшая обратилась к полицейским. Она рассказала, что дети держат в страхе весь район.