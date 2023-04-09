Держат весь район в страхе: под Новосибирском подростки пытались поджечь женщину

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В социальных сетях женщина разместила пост, в котором рассказала, что на нее напали подростки из-за замечания. Дети распыляли дезодорант на прохожих.
После замечания, школьники якобы поджидали сибирячку у магазина. Со слов женщины, они схватили ее за руки, распылили дезодорант и пытались поджечь зажигалкой. Осуществить задуманное им не удалось. Напуганная пострадавшая обратилась к полицейским. Она рассказала, что дети держат в страхе весь район.
В полиции Atas.info уточнили, что к ним обратилась жительница Новосибирска с заявлением 9 апреля. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также личности, причастных к данному инциденту. Напомним, что ранее другие подростки напали на сотрудников кинотеатра в Бердске.