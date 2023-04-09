Подростки пытались поджечь женщину под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Все произошло в рабочем поселке Краснообск вечером 8 апреля. В ВК-группе «Краснообск — Васхнил» женщина рассказала, что она заметила у магазина по улице 2-й Микрорайон двух подростков, которым на вид около 13-ти лет. Несовершеннолетние брызгали дезодорантом на прохожих.
Сибирячка сделала школьникам замечание, но возле другого магазина дети якобы поджидали ее. Подростки начали угрожать женщине, бить ее по рукам, брызгать дезодорантом и поджигать зажигалкой, направляя ей в лицо — об этом сообщает пострадавшая. Когда местная жительница начала снимать их на видео, то дети начали кидаться на нее с кулаками.
При этом автор поста утверждает, что эти дети мешают жить району, постоянно хулиганя. Вот, что сказали Atas.info в полиции:
«9 апреля по данному факту в полицию поступило заявление от жительницы г. Новосибирска. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту», — уточнили в ГУ МВД региона.
Напомним, ранее в Бердске подростки избили охранника и кассира в местном кинотеатре.