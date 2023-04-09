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Подростки пытались поджечь женщину под Новосибирском

9 апреля 2023, 10:42
Фото: 1MI
В женщину распылили дезодорант и подожгли зажигалкой

В Новосибирской области подростки пытались поджечь женщину

Школьники напали на женщину в Краснообске и пытались ее поджечь, о чем стало известно из соцсетей.

Все произошло в рабочем поселке Краснообск вечером 8 апреля. В ВК-группе «Краснообск — Васхнил» женщина рассказала, что она заметила у магазина по улице 2-й Микрорайон двух подростков, которым на вид около 13-ти лет. Несовершеннолетние брызгали дезодорантом на прохожих.

Сибирячка сделала школьникам замечание, но возле другого магазина дети якобы поджидали ее. Подростки начали угрожать женщине, бить ее по рукам, брызгать дезодорантом и поджигать зажигалкой, направляя ей в лицо — об этом сообщает пострадавшая. Когда местная жительница начала снимать их на видео, то дети начали кидаться на нее с кулаками.

При этом автор поста утверждает, что эти дети мешают жить району, постоянно хулиганя. Вот, что сказали Atas.info в полиции:

«9 апреля по данному факту в полицию поступило заявление от жительницы г. Новосибирска. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту», — уточнили в ГУ МВД региона.

Напомним, ранее в Бердске подростки избили охранника и кассира в местном кинотеатре.

Под Новосибирском подростки напали на охранника и кассира кинотеатра
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#Эмилия Губарева#Дети#Нападение#Общество#Город#Школьники#Новосибирск#Новосибирская область
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