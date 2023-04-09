Подростки пытались поджечь женщину под Новосибирском

Сибирячка сделала школьникам замечание, но возле другого магазина дети якобы поджидали ее. Подростки начали угрожать женщине, бить ее по рукам, брызгать дезодорантом и поджигать зажигалкой, направляя ей в лицо — об этом сообщает пострадавшая. Когда местная жительница начала снимать их на видео, то дети начали кидаться на нее с кулаками.