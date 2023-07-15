Самую большую картину Василия Сурикова весом 200 кг привезли в музей Новосибирска

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14 июля на новосибирскую выставку, посвященную 175-летию со дня рождения Василия Сурикова, доставили самую большую картину художника — «Покорение Сибири Ермаком».
Государственный художественный музей сообщил, что она весит примерно 200 килограммов и имеет размеры три на шесть метров. Это первый раз за 84 года, когда полотно покинуло Российский музей.
Чтобы аккуратно перевезти картину, ее сняли с рамы и завернули на специальный вал. Транспортировка производилась в фургоне с поддержанием необходимых параметров влажности и температуры. Выставка творчества Василия Сурикова будет доступна для посетителей в Новосибирске с 26 июля по 15 октября.