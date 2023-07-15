Самую большую картину Василия Сурикова весом 200 кг привезли в музей Новосибирска

Чтобы аккуратно перевезти картину, ее сняли с рамы и завернули на специальный вал. Транспортировка производилась в фургоне с поддержанием необходимых параметров влажности и температуры. Выставка творчества Василия Сурикова будет доступна для посетителей в Новосибирске с 26 июля по 15 октября.