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Самую большую картину Василия Сурикова весом 200 кг привезли в музей Новосибирска

15 июля 2023, 05:00
Фото: 1MI
Картину Василия Сурикова привезли в новосибирский музей
В новосибирский музей доставили самую большую картину Василия Сурикова, «Покорение Сибири Ермаком», размером три на шесть метров и весом около 200 килограммов.

14 июля на новосибирскую выставку, посвященную 175-летию со дня рождения Василия Сурикова, доставили самую большую картину художника — «Покорение Сибири Ермаком».

Государственный художественный музей сообщил, что она весит примерно 200 килограммов и имеет размеры три на шесть метров. Это первый раз за 84 года, когда полотно покинуло Российский музей.

Чтобы аккуратно перевезти картину, ее сняли с рамы и завернули на специальный вал. Транспортировка производилась в фургоне с поддержанием необходимых параметров влажности и температуры. Выставка творчества Василия Сурикова будет доступна для посетителей в Новосибирске с 26 июля по 15 октября.

Видео: Новосибирский художественный музей – НГХМ
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