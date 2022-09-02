Инцидент произошел еще 11 августа 2022 года. Бородатый мужчина зашел в кофейню White Swift на Морском проспекте. Там он спокойно снял картину со стены и скрылся в неизвестном направлении. Никто пропажу сразу не обнаружил, поэтому вор остался безнаказанным.
Похитителя удалось поймать лишь на прошлой неделе. Его вычислили благодаря показаниям свидетелей и видео из автобуса, на котором мужчина уехал.
«В полиции заявили, что задержанный в момент кражи находился под действием медицинских препаратов и испытывает проблемы с памятью. Он возместил владельцу заведения ущерб в размере 15 тысяч рублей, а также оплатил доставку новой картины. White Swift больше не имеют к нему претензий», — сообщает «Ненаучный Городок».
Интересно, что похищенная картина была репродукцией полотна «Бонапарт на перевале Сен-Бернар» Жака Луи Давида в стиле поп-арт. На ней изображен Наполеон в кроссовках, который держит в руке микрофон.