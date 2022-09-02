atas.info
ГлавноеВсе новости

Картину с Наполеоном в кроссовках стащил вор с потерей памяти в Новосибирске

Сегодня, 13:12
Фото: Андрей Сивенок / "Ненаучный городок"

Похититель картины с Наполеоном в кроссовках пойман в Новосибирске

Вор из Новосибирска похитил картину с Наполеоном, а пропажу заметили лишь на следующее утро. Вычислить злоумышленника удалось спустя месяц, пишет Телеграм-канал «Ненаучный городок».
Сюжет
Полиция

Инцидент произошел еще 11 августа 2022 года. Бородатый мужчина зашел в кофейню White Swift на Морском проспекте. Там он спокойно снял картину со стены и скрылся в неизвестном направлении. Никто пропажу сразу не обнаружил, поэтому вор остался безнаказанным. 

Похитителя удалось поймать лишь на прошлой неделе. Его вычислили благодаря показаниям свидетелей и видео из автобуса, на котором мужчина уехал. 

«В полиции заявили, что задержанный в момент кражи находился под действием медицинских препаратов и испытывает проблемы с памятью. Он возместил владельцу заведения ущерб в размере 15 тысяч рублей, а также оплатил доставку новой картины. White Swift больше не имеют к нему претензий», — сообщает «Ненаучный Городок».

Интересно, что похищенная картина была репродукцией полотна «Бонапарт на перевале Сен-Бернар» Жака Луи Давида в стиле поп-арт. На ней изображен Наполеон в кроссовках, который держит в руке микрофон. 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Культура#Общество#Город#Криминал#Полиция#Новосибирск
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября 2022
Вчера, 10:13
Дарья из Новосибирска полюбила Аёдижи Акинолу и стала Оладеле
Вчера, 13:27
Поймали и избили: в Новосибирске очевидцы догнали сбившего мальчика водителя
На улице Гоголя в Новосибирске 1 сентября произошло ДТП, после которого виновник хотел сбежать, но его удалось поймать.
Сегодня, 09:07
Потрепал волосы: наркоман накинулся на незнакомую девушку на остановке в Новосибирске
В Первомайском районе Новосибирска произошел инцидент, в котором пострадала девушка. Вечером, 1 сентября на нее накинулся молодой парень. О произошедшем рассказала мама пострадавшей в группе «Моя Первомайка».
Сегодня, 08:43
Срочно. Получила сотрясение: кто ответит за падение в обморок школьницы в Новосибирске
Сегодня, 11:41
ХК «Сибирь» (Новосибирск): первый матч в КХЛ 2 сентября 2022 – во сколько смотреть
ХК «Сибирь» гостевым матчем против «Сочи» начинает для себя регулярный чемпионат КХЛ 2022-23. Где и во сколько смотреть первую игру новосибирцев 2 сентября, рассказывает Atas.info.
Сегодня, 08:16