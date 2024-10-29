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Благотворительность

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2024
Духовный лидер мусульман Новосибирской области отправился на СВО
29 октября, 07:42
«Авито» доставит товары жителям Курской и Белгородской областей за 1 рубль
«Авито» вводит льготную доставку товаров жителям Курской и Белгородской областей, сообщили в компании. Стоимость доставки заказов в эти регионы составит один рубль.
4 сентября, 04:42
Авито подключил Красный Крест к благотворительной механике платформы «Знак добра»
Теперь пожертвовать средства в Российский Красный Крест можно через Авито.
30 августа, 13:00
Пушистому «сфинксу» выберут новых хозяев на «Дне Хвоста»
19 июня, 07:04
ХК «Сибирь» передаст деньги от продажи билетов пострадавшим от теракта в «Крокусе»
Новосибирская команда сыграет с «Сибсельмашем», все деньги от продажи билетов передадут пострадавшим в теракте. Владельцам абонементов также необходимо приобрести билет.
2 апреля, 06:52
Военный из Новосибирска потерял квартиру из-за долгов и ночует на вокзале
Шестидесятилетний Андрей* из Новосибирска потерял единственное жилье и вынужден искать работу. Мужчину весьма серьезно потрепала жизнь и он вынужден начинать все с нуля.
4 марта, 11:46
Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей
Личную встречу с актером Никитой Кологривым продали на благотворительном аукционе Meet for Charity за 550 тысяч рублей. Собранные средства будут направлены в фонд «Чистые Души».
4 февраля, 14:32
Никита Кологривый продает на аукционе встречу с собой — следующая ставка 100 тысяч
29-летний актер из Новосибирска Никита Кологривый стал «лотом» благотворительного аукциона, победителю которого достанется личная встреча со звездой сериала «Слово пацана».
23 января, 08:57
Лыжный забег в поддержку детей с онкологией проведут в Новосибирске
В феврале в Новосибирске будет организован благотворительный лыжный забег, чтобы помочь детям, страдающим от онкологических заболеваний.
15 января, 02:29
2023
Губернатор Травников станет Дедом Морозом для трех новосибирских ребятишек
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Три ребенка получат на Новый год подарок своей мечты.
13 декабря 2023, 10:39
Новосибирский скрипач Давид Агинян пожертвовал свыше полумиллиона рублей на нужды СВО
В Новосибирске выступил с концертом скрипач-виртуоз Давид Агинян. Все средства пошли на помощь бойцам СВО.
28 ноября 2023, 09:40
«Коробки храбрости» передали в детские поликлиники активисты «Единой России»
Благотворительная акция направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах.
10 ноября 2023, 15:31
В Новосибирске с благотворителей истребовали 70 тысяч рублей на помощь детям
17 октября 2023, 08:23
Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России
Новосибирск вошел в топ-10 рейтинга самых щедрых городов страны. Место определили аналитики «Яндекс».
30 мая 2023, 01:44
2022
Танцор из метро Новосибирска собрал деньги на детский спортзал
5 июня 2022, 04:09

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