Благотворительность

Военный из Новосибирска потерял квартиру из-за долгов и ночует на вокзале

Шестидесятилетний Андрей* из Новосибирска потерял единственное жилье и вынужден искать работу. Мужчину весьма серьезно потрепала жизнь и он вынужден начинать все с нуля.