Никита Кологривый продает встречу с собой с аукциона — следующий шаг 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:01
Пока ставки сделали три человека. Начальная — 20 тысяч рублей, столько же составляет шаг. Следующему желающему нужно поставить 100 тысяч рублей.
Сделать ставку можно на странице аукциона. До конца торгов осталось шесть дней.
Meet for charity позиционирует себя как благотворительный аукцион встреч с известными людьми. На официальном сайте аукциона сказано, что ранее его участниками становились Ксения Собчак, Андрей Малахов, Ирина Хакамада, Александр Петров, Федор Бондарчук, другие знаменитости. Вырученные деньги передают в благотворительные фонды.
Никита Кологривый родом из Новосибирска. 29-летний актер стал широко известен после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также он успел попасть в серию скандалов. После его нелестных высказываний о коллегах, шоумен Леонид Ярмольник назвал Кологривого дураком.