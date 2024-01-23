Никита Кологривый продает встречу с собой с аукциона — следующий шаг 100 тысяч рублей

Никита Кологривый родом из Новосибирска. 29-летний актер стал широко известен после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также он успел попасть в серию скандалов. После его нелестных высказываний о коллегах, шоумен Леонид Ярмольник назвал Кологривого дураком.