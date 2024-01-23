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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого выставили на аукцион

Никита Кологривый продает встречу с собой с аукциона — следующий шаг 100 тысяч рублей

23 января 2024, 08:57
Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого выставили на аукцион

Любой желающий может встретиться с актером Никитой Кологривым. 29-летний актер из Новосибирска стал участником благотворительного аукциона, победителю которого достанется личная встреча со звездой сериала «Слово пацана».

Пока ставки сделали три человека. Начальная — 20 тысяч рублей, столько же составляет шаг. Следующему желающему нужно поставить 100 тысяч рублей.

Сделать ставку можно на странице аукциона. До конца торгов осталось шесть дней.

Встречу с актером Никитой Кологривым можно купить минимум за 100 тысяч руублейВстречу с актером Никитой Кологривым можно купить минимум за 100 тысяч руублей
Встречу с актером Никитой Кологривым можно купить минимум за 100 тысяч руублей
Фото: meetforcharity.today

Meet for charity позиционирует себя как благотворительный аукцион встреч с известными людьми. На официальном сайте аукциона сказано, что ранее его участниками становились Ксения Собчак, Андрей Малахов, Ирина Хакамада, Александр Петров, Федор Бондарчук, другие знаменитости. Вырученные деньги передают в благотворительные фонды.

Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком
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Никита Кологривый родом из Новосибирска. 29-летний актер стал широко известен после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также он успел попасть в серию скандалов. После его нелестных высказываний о коллегах, шоумен Леонид Ярмольник назвал Кологривого дураком.

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#Культура#Спецпроекты#Новосибирск#Благотворительность#Аукцион#Встреча#Никита Кологривый#Алёна Рогонова
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