Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей

Личную встречу с актером Никитой Кологривым продали на благотворительном аукционе Meet for Charity за 550 тысяч рублей. Собранные средства будут направлены в фонд «Чистые Души».