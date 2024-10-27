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Аукцион

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2024
Рисунок Виктора Цоя ушел с молотка за 8 млн рублей
В ходе торгов рисунок заметно вырос в цене, сообщили организаторы аукциона.
27 октября, 08:53
Стало известно, сколько потратят на ремонт памятника архитектуры в Новосибирске
3 сентября, 10:15
В Новосибирске у «Локомотив-Арены» застройщику продали дома вместе с людьми
9 июля, 08:26
За 1,8 млрд рублей планируют продать скандальный долгострой в Новосибирске
В Новосибирске у вложивших в начале века деньги в строительство ОТК «Подсолнух» инвесторов появился шанс вернуть свои средства.
20 июня, 07:03
Новый тендер на реконструкцию скандального сквера на Фадеева объявили в Новосибирске
5 июня, 08:03
Новосибирские таможенники выставили на торги контрабандные айфоны
В Новосибирской области выставили на торги смартфоны марки iPhone и Samsung. Все гаджеты были конфискованы на таможне.
22 февраля, 12:15
71 млн хотят потратить на ноутбуки для школ НСО: сравниваем с ценами в магазинах
20 февраля, 07:58
Полицейских лошадей подкуют в Новосибирске за 1 млн рублей
В Новосибирске проведут процедуру подковки полицейских лошадей на сумму в 1 миллион рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.
12 февраля, 04:28
В Новосибирске продадут долгострой Минобороны: ранее там погибла девочка
11 февраля, 08:21
Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей
Личную встречу с актером Никитой Кологривым продали на благотворительном аукционе Meet for Charity за 550 тысяч рублей. Собранные средства будут направлены в фонд «Чистые Души».
4 февраля, 14:32
Никита Кологривый продает на аукционе встречу с собой — следующая ставка 100 тысяч
29-летний актер из Новосибирска Никита Кологривый стал «лотом» благотворительного аукциона, победителю которого достанется личная встреча со звездой сериала «Слово пацана».
23 января, 08:57
Мобильные туалеты появятся остановках транспорта в Новосибирске
14 января, 02:32
2023
Снег за 690 тысяч закупает мэрия для фестиваля снежных скульптур в Новосибирске
Мэрия Новосибирска планирует закупить снег за 690 тысяч рублей для парка «Арена», где будет проводиться фестиваль снежных скульптур.
20 декабря 2023, 06:13
Новосибирская фирма выиграла тендер на строительство инжинирингового центра в Томске
4 декабря 2023, 13:00
Четыре аварийных дома снесут в Октябрьском районе Новосибирска
В Новосибирске снесут четыре аварийные дома в Октябрьском районе по контракту на сумму 3,06 млн рублей.
21 ноября 2023, 02:30
В Новосибирске ищут охранников новогодних украшений на улице Ленина
14 ноября 2023, 12:14
В Новосибирске отремонтируют дорогу возле поликлиники №7 — выделят более 6,5 млн
12 ноября 2023, 12:10
За 38 млн на торги выставили землю на левобережье Новосибирска — там построят ЖК
Мэрия Новосибирска объявила о предстоящем аукционе, на котором будет продаваться земельный участок в Ленинском районе города. Он запланирован на 8 декабря.
10 ноября 2023, 01:47
Павильоны банкрота «Дяди Денера» в Новосибирске продадут за 14,6 млн рублей
Павильоны «Дяди Денера» в Новосибирске будут выставлены на аукцион с оценочной стоимостью 14,6 млн рублей.
3 ноября 2023, 01:47
В Новосибирске с молотка продадут мусоровозы оператора-банкрота
В Новосибирске пройдут торги по продаже спецтехники и долговых обязательств компании «Экология-Новосибирск». Инициатива принадлежит крупнейшему кредитору обанкротившегося экс-оператора ТКО — компании ООО «ЛаТранс».
2 октября 2023, 12:20

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