В Новосибирске отремонтируют дорогу возле поликлиники №7 — выделят более 6,5 млн

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, заказчиком является МКУ «Управление дорожного строительства». Помимо дорожных работ подрядчик должен создать разметку и благоустроить тротуары.
Гарантийный срок на верхний слой покрытия участка из асфальтобетона и бордюрные камни составляет 5 лет, 6 лет гарантии — основание дорожной одежды. Выполнить работы по контракту необходимо до 28 июня 2024 года.
Заявки принимаются до 20 ноября, победителя определят 22 ноября.