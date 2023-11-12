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На ремонт дороги у поликлиники выделят свыше 6,5 млн рублей

В Новосибирске отремонтируют дорогу возле поликлиники №7 — выделят более 6,5 млн

12 ноября 2023, 12:10
Фото: 1MI
На ремонт дороги у поликлиники выделят свыше 6,5 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта дороги на Пролетарской

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта дороги на улице Пролетарской. Начальная цена контракта превышает 6,5 миллиона рублей.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, заказчиком является МКУ «Управление дорожного строительства». Помимо дорожных работ подрядчик должен создать разметку и благоустроить тротуары.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия участка из асфальтобетона и бордюрные камни составляет 5 лет, 6 лет гарантии — основание дорожной одежды. Выполнить работы по контракту необходимо до 28 июня 2024 года.

Заявки принимаются до 20 ноября, победителя определят 22 ноября.

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#Новосибирск#Ремонт#Дорога#Госзакупки#Аукцион#Александр Ляхов
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