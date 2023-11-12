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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

На Новый год в Новосибирске перекрывают улицу Ленина.

Улицу Ленина снова сделают пешеходной на Новый год на полтора месяца

12 ноября 2023, 05:33
Фото: Артем Шершнев / atas.info
На Новый год в Новосибирске перекрывают улицу Ленина.
С 17 ноября по 1 февраля 2024 года улица Ленина в Новосибирске будет перекрыта для празднования Нового года. В этом году движение будет закрыто до улицы Советская.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения новогодних мероприятий, некоторые участки дорог будут перекрыты.

Уже на следующей неделе на улице Ленина начнут устанавливать новогодние украшения. В этом году планируется использовать украшения прошлого года — святящиеся гирлянды, елки и фотозоны.

В дни празднования Нового года Новосибирск ждет парад игрушек, который пройдет в центре города, фестиваль снежных баб переедет в парк «Арена». Пока неизвестно, как будет украшен Первомайский сквер, который до сих пор находится на реконструкции. Напомним, что в прошлом году центральный городской сквер был украшен светящимися шарами и большими оленями и санями, подсвеченными светодиодами.

Проект пешеходной улицы Ленина разрабатывают в Новосибирске
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В Новосибирске периодически рассматривают проект пешеходной улицы Ленина.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Украшение#Улица Ленина#Праздники
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