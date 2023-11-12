Улицу Ленина снова сделают пешеходной на Новый год на полтора месяца

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Как сообщают в мэрии Новосибирска, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения новогодних мероприятий, некоторые участки дорог будут перекрыты.
Уже на следующей неделе на улице Ленина начнут устанавливать новогодние украшения. В этом году планируется использовать украшения прошлого года — святящиеся гирлянды, елки и фотозоны.
В дни празднования Нового года Новосибирск ждет парад игрушек, который пройдет в центре города, фестиваль снежных баб переедет в парк «Арена». Пока неизвестно, как будет украшен Первомайский сквер, который до сих пор находится на реконструкции. Напомним, что в прошлом году центральный городской сквер был украшен светящимися шарами и большими оленями и санями, подсвеченными светодиодами.
В Новосибирске периодически рассматривают проект пешеходной улицы Ленина.