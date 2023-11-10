«Коробки храбрости» передали в детские поликлиники активисты «Единой России»

«Акция „Единой России“ с каждым годом набирает обороты и практика это показывает — количество участников растет. Приглашаю всех принять участие в акции. До 1 декабря можно принести книги, канцелярию, игрушки, настольные игры для детей в местные отделения партии, общественные приемные, региональный исполком „Единой России“. Они будут переданы в больницы Новосибирска и Новосибирской области», — сказала Юлия Швец.