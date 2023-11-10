«Коробки храбрости» передали в детские поликлиники активисты «Единой России»

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
«Коробки храбрости» подарили маленьким пациентам травматологического отделения в Искитиме депутаты и сторонники «Единой России», сейчас в отделении проходят лечение около 20 детей.
Как отметила заведующая детской поликлиникой Искитимской ЦГБ Ирина Полянкина, акция «Коробка храбрости» стала уже традиционной для родителей и маленьких пациентов.
«Хорошее настроение очень важно для быстрого выздоровления. Пациенты сегодня были довольны. Я думаю, у нас все получилось», — сказала врач.
В коробках — игрушки, настольные игры, фломастеры и карандаши, альбомы. Всё, что может скрасить больничные будни, отметил депутат Заксобрания Валерий Бадьин.
«Дети есть дети, подарки всегда приятно получать, а больница — это не дом, свободного времени много, его надо чем-то занимать», — сказал парламентарий.
Артем, сын Марины Ревенко, лежит в травматологическом отделении с переломом ноги с подвывихом, мальчик получил травму, когда поскользнулся.
«Лечение проходит нормально, скоро нас выписывают. Прекрасная акция в поддержку наших детей, спасибо», — поделилась женщина.
Каждый ребенок мог выбрать понравившуюся игрушку, раскраску или набор для творчества. Это — призы за смелость, после прохождения лечебных процедур, именно поэтому коробка и называется — «Коробка храбрости», напомнила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.
«Акция „Единой России“ с каждым годом набирает обороты и практика это показывает — количество участников растет. Приглашаю всех принять участие в акции. До 1 декабря можно принести книги, канцелярию, игрушки, настольные игры для детей в местные отделения партии, общественные приемные, региональный исполком „Единой России“. Они будут переданы в больницы Новосибирска и Новосибирской области», — сказала Юлия Швец.
Напомним, «Единая Россия» проводит акцию «Коробка храбрости» более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России». По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.