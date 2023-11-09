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Размер детского пособия будет увеличен

Новые размеры детских пособий с 1 января 2024 назвали в СФР Новосибирской области

9 ноября 2023, 09:18
Фото: Midjourney
Размер детского пособия будет увеличен

В Новосибирской области с 1 января 2024 изменят размер Единого пособия на детей

С 1 января 2024 года в Новосибирской области изменится размер Единого пособия на детей. Соответствующие цифры озвучили в региональном отделении Социального фонда России.

Согласно данным СФР по Новосибирской области, с 1 января изменится размер прожиточного минимума. По решению регионального правительства, он составит 15 317 рублей на душу населения и 15 871 рубль на детей. Единое пособие получат семьи, чей среднедушевой доход не превысит данный показатель.

При рассмотрении заявления также будет учитываться имущественная обеспеченность и трудовая занятость родителей. Трудоспособные члены семьи должны либо иметь официальный доход, либо уважительную причину его отсутствия (уход за ребенком до трех лет, за нетрудоспособным членом семьи, длительный больничный). При этом особый статус имеют многодетные семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

Соответствующее заявление родители могут подать в электронном виде через портал госуслуг. Именно таким способом в Отделение СФР по Новосибирской области поступило свыше 90% заявлений на Единое пособие.

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#Новосибирск#Дети#Пособие#Пособия#Александр Ляхов#СФР
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