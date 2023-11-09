Новые размеры детских пособий с 1 января 2024 назвали в СФР Новосибирской области

При рассмотрении заявления также будет учитываться имущественная обеспеченность и трудовая занятость родителей. Трудоспособные члены семьи должны либо иметь официальный доход, либо уважительную причину его отсутствия (уход за ребенком до трех лет, за нетрудоспособным членом семьи, длительный больничный). При этом особый статус имеют многодетные семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.