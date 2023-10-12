Многодетная мать из Новосибирска судится с пенсионным фондом из-за пособия

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В Новосибирске проходит судебное разбирательство между многодетной матерью и фондом пенсионного и социального страхования. Женщина подает иск после отказа в выплате пособий на детей из-за превышения прожиточного минимума.
По правилам, установленным правительством России, превышение прожиточного минимума может стать основанием для отмены выплат. Также указывается, что отказ может быть обусловлен процентами по банковским вкладам, которые увеличивают прожиточный минимум.
В данном случае женщине были отказаны выплаты из-за наличия не закрытого ранее банковского счета, пишет ЧС-ИНФО. Она не получала уведомлений об этом и обратилась в суд. Следующее заседание назначено на 23 октября.