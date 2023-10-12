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Многодетная мать из Новосибирска судится с пенсионным фондом из-за пособия

Многодетная мать из Новосибирска судится с пенсионным фондом из-за пособия

12 октября 2023, 09:52
Фото: 1MI
Многодетная мать из Новосибирска подала иск против фонда пенсионного и социального страхования, который отказался выплачивать ей пособия на детей из-за превышения прожиточного минимума.

В Новосибирске проходит судебное разбирательство между многодетной матерью и фондом пенсионного и социального страхования. Женщина подает иск после отказа в выплате пособий на детей из-за превышения прожиточного минимума.

По правилам, установленным правительством России, превышение прожиточного минимума может стать основанием для отмены выплат. Также указывается, что отказ может быть обусловлен процентами по банковским вкладам, которые увеличивают прожиточный минимум.

В данном случае женщине были отказаны выплаты из-за наличия не закрытого ранее банковского счета, пишет ЧС-ИНФО. Она не получала уведомлений об этом и обратилась в суд. Следующее заседание назначено на 23 октября.

График выплаты всех детских пособий в октябре 2023
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#Общество#Новосибирск#Дети#Выплаты#Суд#Эмилия Губарева
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