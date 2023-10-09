Мать будут судить за гибель ребенка при пожаре в Новосибирской области

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В Татарском районном суде Новосибирской области будет рассмотрено уголовное дело в отношении молодой женщины, чей ребенок погиб при пожаре. Произошедшее случилось 9 апреля 2023 года в квартире девушки, которая находится в селе Северотатарское.
По информации пресс-службы суда, один из ее детей получил ожоги, а второй погиб от отравления угарным газом. В результате проведенного расследования стало известно, что обвиняемая оставила без присмотра затопленную печь. Это привело к возникновению пожара в доме из-за теплового воздействия источников зажигания.
Первое заседание назначено на 12 октября. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.