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Судят мать

Мать будут судить за гибель ребенка при пожаре в Новосибирской области

9 октября 2023, 02:39
Фото: 1MI
Судят мать
Мать из Новосибирской области будут судить за смерть своего ребенка в результате пожара, о чем сообщается в пресс-службе Татарского районного суда.

В Татарском районном суде Новосибирской области будет рассмотрено уголовное дело в отношении молодой женщины, чей ребенок погиб при пожаре. Произошедшее случилось 9 апреля 2023 года в квартире девушки, которая находится в селе Северотатарское.

По информации пресс-службы суда, один из ее детей получил ожоги, а второй погиб от отравления угарным газом. В результате проведенного расследования стало известно, что обвиняемая оставила без присмотра затопленную печь. Это привело к возникновению пожара в доме из-за теплового воздействия источников зажигания.

Первое заседание назначено на 12 октября. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Пожар#Суд#Уголовное дело#Эмилия Губарева
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