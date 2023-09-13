Гигантский пожар на сельхозпредприятии под Новосибирском — пылает склад. ВИДЕО

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В рабочем посёлке Маслянино, что расположен в Новосибирской области, произошло возгорание на складе, который принадлежит сельхозпредприятию. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
По данным ведомства, около 8:15 утра местные жители обратились в пожарную службу, чтобы сообщить о возгорании на нерабочем кирпичном складе. Опубликованное видео показывает в соцсетях, как огромные клубы дыма поднимаются в небо.
Пожарные обнаружили, что крыша здания полностью охвачена огнем, а предварительная площадь возгорания составляла около 900 квадратных метров. На месте происшествия работают 12 человек личного состава и три единицы специальной техники.