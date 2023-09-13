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Пожар продолжают тушить

Гигантский пожар на сельхозпредприятии под Новосибирском — пылает склад. ВИДЕО

13 сентября 2023, 03:27
Фото: 1MI
Пожар продолжают тушить

В Новосибирской области загорелся склад на территории сельхозпредприятия

В рабочем посёлке Маслянино Новосибирской области загорелся кирпичный склад на территории сельхозпредприятия.

В рабочем посёлке Маслянино, что расположен в Новосибирской области, произошло возгорание на складе, который принадлежит сельхозпредприятию. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

По данным ведомства, около 8:15 утра местные жители обратились в пожарную службу, чтобы сообщить о возгорании на нерабочем кирпичном складе. Опубликованное видео показывает в соцсетях, как огромные клубы дыма поднимаются в небо.

Пожарные обнаружили, что крыша здания полностью охвачена огнем, а предварительная площадь возгорания составляла около 900 квадратных метров. На месте происшествия работают 12 человек личного состава и три единицы специальной техники.

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#Происшествия#Видео#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева#Склад
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