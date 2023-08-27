Мужчина получил ожоги при пожаре в Новосибирске — там вспыхнул склад с пиротехникой

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 08:36
Инцидент произошел в 13:04 на улице Королева, 40. Там загорелся контейнер с пиротехникой. Кроме того, в происшествии есть пострадавший. Его с ожогами госпитализировали в областную больницу.
По информации пресс-службы МЧС региона, также возникла опасность распространения пожара на соседний пустой склад. Огонь перекинулся на мусор под электроподстанцией.
Сотрудникам МЧС потребовалось 15 минут, чтобы локализовать возгорание и предотвратить его распространение. В 13:33 открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь поврежденного контейнера составляет 45 кв.м, а площадь поврежденного мусора под электроподстанцией -10 кв. м. Причины возгорания будут выяснены специалистами.