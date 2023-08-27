atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Есть пострадавший

Мужчина получил ожоги при пожаре в Новосибирске — там вспыхнул склад с пиротехникой

27 августа 2023, 06:54
Фото: ГУ МЧС по НСО
Есть пострадавший

В Новосибирске мужчина пострадал при пожаре, где загорелся склад с пиротехникой

Контейнер с пиротехникой загорелся в Дзержинском районе Новосибирска: есть пострадавший с ожогами, сообщают в ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел в 13:04 на улице Королева, 40. Там загорелся контейнер с пиротехникой. Кроме того, в происшествии есть пострадавший. Его с ожогами госпитализировали в областную больницу.

По информации пресс-службы МЧС региона, также возникла опасность распространения пожара на соседний пустой склад. Огонь перекинулся на мусор под электроподстанцией.

Сотрудникам МЧС потребовалось 15 минут, чтобы локализовать возгорание и предотвратить его распространение. В 13:33 открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь поврежденного контейнера составляет 45 кв.м, а площадь поврежденного мусора под электроподстанцией -10 кв. м. Причины возгорания будут выяснены специалистами.

Контейнер с пиротехникой вспыхнул в Новосибирске — что известно
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области двое детей отравились угарным газом при пожареВ Новосибирске возобновила работу ЦКБ Академгородка после пожараСтрашный пожар в Бердске: частный дом сгорел на улице Ушакова
#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Огонь#Эмилия Губарева#Пиротехника
Подпишитесь
Дед Мороз, Индейцы и Элвис: карнавальный заплыв на сапах — 10 лучших фото
Сегодня, 05:06
«Нас пороли — мы выросли людьми»: новосибирцы поддержали отца, избившего сына ремнем
Вчера, 13:28
Толпы подростков заполонили ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске — приехала Милана Хаметова
Сегодня, 08:32
Зажарили барана: чем кормят на фестивале «В Сибири — есть» на Михайловской набережной
Сегодня, 10:13
В Новосибирске голая женщина вызвала шок — она беззаботно лежала в метро
Сегодня, 03:32
Суд обязал в течение месяца отремонтировать Димитровский мост в Новосибирске
Вчера, 08:22