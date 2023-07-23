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Страшный пожар в Бердске: частный дом сгорел на улице Ушакова

23 июля 2023, 03:11
Фото: 1MI
В огне никто не пострадал
В сети появилось видео, на котором слышно, как дети зовут свою маму, оставшуюся в пылающем доме

В ночь с 22 на 23 июля пламя охватило частный дом на улице Ушакова, в городе-спутнике Новосибирска Бердске. На видео, снятом очевидцем пожара, слышно, как дети кричат «Мама, выходи!» и слышны громкие хлопки, возможно, это звуки лопающегося в огне шифера.

Огонь моментально охватил крышу дома
Видео: тг-канал АСТ-54

«В результате пожара пострадавших нет, огнем повреждена кровля дома и гараж на общей площади 172 кв. м. Всего реагировали 12 человек и 3 единицы пожарной техники», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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#Пожар#Дети#ЧП#Происшествия#Бердск#Новосибирская область#Видео
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