В ночь с 22 на 23 июля пламя охватило частный дом на улице Ушакова, в городе-спутнике Новосибирска Бердске. На видео, снятом очевидцем пожара, слышно, как дети кричат «Мама, выходи!» и слышны громкие хлопки, возможно, это звуки лопающегося в огне шифера.