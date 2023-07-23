Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В ночь с 22 на 23 июля пламя охватило частный дом на улице Ушакова, в городе-спутнике Новосибирска Бердске. На видео, снятом очевидцем пожара, слышно, как дети кричат «Мама, выходи!» и слышны громкие хлопки, возможно, это звуки лопающегося в огне шифера.
«В результате пожара пострадавших нет, огнем повреждена кровля дома и гараж на общей площади 172 кв. м. Всего реагировали 12 человек и 3 единицы пожарной техники», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.