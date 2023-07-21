Двое новосибирцев получили ожоги при пожаре на Петухова

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Published Сегодня, 08:53
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«По оперативной информации, два человека получили ожоги. Их госпитализировали», — указано в Telegram-канале ГУ МЧС по Новосибирской области.
При этом внутри здания находились цистерны с дизельным топливом. В случае их взрыва огонь бы мгновенно перекинулся на соседние склады. Поэтому пожарным приходилось работать из укрытия из-за сильного выброса пламени.
При помощи пенной атаки возгорание локализовали за полчаса. Еще 22 минуты ушло на полную ликвидацию пожара. Предварительная площадь пожара составила 60 квадратных метров.