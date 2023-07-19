В Новосибирске мужчина чуть не погиб при пожаре в бревенчатом доме

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Пожар произошел в бревенчатом доме возле детской площадки. Местные жители сразу вызвали огнеборцев.
«Когда пожарные приехали на место, обрушилась кровля и конструкции здания. За полчаса огонь локализовали. Во время разбора завалов нашли мужчину, которому потребовалась реанимация», — уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.
Полностью возгорание потушили в 8 часу вечера. Мужчина сейчас в больнице, за его жизнь борются врачи. По словам местных, загоревшееся здание было заброшенным, а его обитатель — вероятно, бомж.