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В Новосибирске мужчина чуть не погиб при пожаре в бревенчатом доме

19 июля 2023, 13:26
Фото: предоставили очевидцы
Деревянное жилое здание загорелось в Новосибирске - пострадал мужчина
Деревянное заброшенное здание загорелось во дворе дома на улице Калинина в Новосибирске днем 19 июля. Несколько минут назад пожарные нашли под завалами мужчину.

Пожар произошел в бревенчатом доме возле детской площадки. Местные жители сразу вызвали огнеборцев.

«Когда пожарные приехали на место, обрушилась кровля и конструкции здания. За полчаса огонь локализовали. Во время разбора завалов нашли мужчину, которому потребовалась реанимация», — уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.

Полностью возгорание потушили в 8 часу вечера. Мужчина сейчас в больнице, за его жизнь борются врачи. По словам местных, загоревшееся здание было заброшенным, а его обитатель — вероятно, бомж.

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