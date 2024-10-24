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Пострадавший

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Октябрь
Житель Новосибирска провалился в разрытую коммунальщиками яму
Житель Новосибирска пострадал, упав в разрытую яму, сообщили очевидцы.
24 октября, 03:21
Крупный пожар в Бердске — есть пострадавшие
На улице Рогачева в Бердске произошел серьезный пожар, в результате которого огнем были охвачены два частных дома и два гаража. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
23 октября, 09:13
Мужчина чудом выжил после столкновения с электричкой в Новосибирске
Вечером 20 октября 2024 года на железнодорожной станции Новосибирск-Восточный электропоезд сбил мужчину, находившегося на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.
21 октября, 07:51
Сентябрь
Незаметного пешехода насмерть сбили на новосибирской трассе
В Новосибирской области пешеход погиб под колесами автомобиля, подробности дали в ГАИ.
4 сентября, 01:48
Июнь
Женщина чудом выжила под колесами электрички в Новосибирской области
Электричка сбила женщину под Новосибирском, подробности сообщили в региональном УТ МВД.
24 июня, 02:12
Май
Газовый баллон взорвался в квартире в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска во время монтажа натяжного потолка взорвался баллон с газом, пострадал мужчина, следует из сообщения областного управления МЧС.
11 мая, 08:23
Апрель
Под колесами кроссовера оказались самокатчики-нарушители в Новосибирске
Авария случилась вечером в субботу, 27 апреля в районе площади Свердлова, одна пострадавшая в больнице, сообщает горотдел ГИБДД.
28 апреля, 07:58
Частный дом сгорел в Кировском районе Новосибирска
16 апреля, 03:03
Март
72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину
25 марта, 16:01
Ребенок пострадал при столкновении отечественного и китайского автомобилей
Пенсионер отъезжал от поликлиники и не пропустил автомобиль Chery. В итоге машины столкнулись, пострадал 14-летний пассажир китайской иномарки.
18 марта, 11:22
Подросток сломал бедро, упав в овраг: он звал прохожих на помощь
Парень оступился и упал в овраг в Новосибирске. Он звал на помощь людей и не мог выбраться самостоятельно.
18 марта, 03:18
Грузовик сбил ребенка в Кировском районе. Мальчик переходил дорогу не по «зебре»
Пострадавшего мальчика увезли в больницу, на месте работают сотрудники ГИБДД.
7 марта, 07:00
Маршрутка с пассажирами сбила ребенка, который перебегал дорогу не по «зебре»
10-летнего мальчика доставили в больницу, пассажиры не пострадали.
4 марта, 09:30
«Лада» на скорости сбила водителя, который менял колесо на мосту
4 марта, 08:13
Февраль
Бездомная собака порвала 16-летнего подростка в Новосибирской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на подростка.
28 февраля, 10:38
ГАЗель баскетбольного клуба «Динамо» сбила мальчика в Новосибирске
В Новосибирске водитель ГАЗели совершил наезд на пешехода, мальчика 2015 года рождения. Подробности сообщили в ГИБДД.
25 февраля, 04:23
Пенсионер на «Ниссане» сбил 17-летнего подростка — парень в больнице
22 февраля в 13:15 на улице Техническая в Дзержинском районе Новосибирска 68-летний водитель за рулем автомобиля «Ниссан Санни» сбил 17-летнего юношу.
22 февраля, 08:42
3-летний мальчик пострадал при столкновении внедорожника и троллейбуса в Новосибирске
13 февраля в 18:00 в Дзержинском районе 41-летний мужчина за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander столкнулся с троллейбусом №23, который стоял на остановке.
13 февраля, 14:30
На станции метро «Заельцовская» подросток скинул мужчину с лестницы
На станции метро «Заельцовская» подросток столкнул мужчину с лестницы. От удара пострадавший кубарем полетел вниз. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Новосибирский паблик».
7 февраля, 03:48
20-летний мужчина на «Ниссане» сбил пожилую женщину на «зебре» в Новосибирске
6 февраля в 10:30 в Калининском районе Новосибирска 20-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан Альмера» сбил пожилую женщину.
6 февраля, 11:38

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