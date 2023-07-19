В Новосибирской области два человека погибли во время ночного пожара в Верх-Иче

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 04:56
В Куйбышевском районе в селе Верх-Иче в три часа ночи в МЧС региона поступило сообщение о пожаре. Когда пожарные прибыли на место, бревенчатый дом уже горел открытым огнем.
Кровля и перекрытие полностью обрушились. Дежурным караулам понадобилось около 30 минут, чтобы потушить огонь. В результате разбора сгоревших конструкций были обнаружены два тела без признаков жизни. Как уточнили в администрации района, погибла женщина 1952 г. р. и мужчина 1952 г. р.
По предварительной информации площадь пожара составила 64 квадратных метра. Причины и обстоятельства случившегося будут выясняться следственно-оперативной группой.
Напомним, ранее мы рассказывали, что малоимущие творят с пожарными извещателями в регионе и почему на пожарах гибнут дети.