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В Новосибирской области два человека погибли во время ночного пожара в Верх-Иче

19 июля 2023, 03:48
Фото: ГУ МЧС по НСО
Двое погибших

Супруги сгорели заживо при пожаре в селе Верх-Ича под Новосибирском

В результате пожара в частном доме Новосибирской области погибли два человека. Следователи выясняют причины происшествия, сообщают в ГУ МЧС по НСО.

В Куйбышевском районе в селе Верх-Иче в три часа ночи в МЧС региона поступило сообщение о пожаре. Когда пожарные прибыли на место, бревенчатый дом уже горел открытым огнем.

Кровля и перекрытие полностью обрушились. Дежурным караулам понадобилось около 30 минут, чтобы потушить огонь. В результате разбора сгоревших конструкций были обнаружены два тела без признаков жизни. Как уточнили в администрации района, погибла женщина 1952 г. р. и мужчина 1952 г. р.

По предварительной информации площадь пожара составила 64 квадратных метра. Причины и обстоятельства случившегося будут выясняться следственно-оперативной группой.

Фото: ГУ МЧС по НСО

Напомним, ранее мы рассказывали, что малоимущие творят с пожарными извещателями в регионе и почему на пожарах гибнут дети.

Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут дети
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