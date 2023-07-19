В Новосибирской области два человека погибли во время ночного пожара в Верх-Иче

Кровля и перекрытие полностью обрушились. Дежурным караулам понадобилось около 30 минут, чтобы потушить огонь. В результате разбора сгоревших конструкций были обнаружены два тела без признаков жизни. Как уточнили в администрации района, погибла женщина 1952 г. р. и мужчина 1952 г. р.