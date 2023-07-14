В Новосибирской области боец СВО спас женщину с ребенком на пожаре

Как ранее сообщали в ГУ МЧС региона, пожар произошел 12 июля в доме на улице Герцена. Пламя сначала увидел сосед семьи Евгений Семенов, который возвращался домой на обед. Он сразу помчался спасать жильцов. В тот момент, как мужчина уже выносил на руках хозяина дома к месту прибежал другой очевидец. Это был Фаниль Казимов, военный, недавно вернувшийся в отпуск домой из зоны СВО.