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В Новосибирской области боец СВО спас женщину с ребенком на пожаре

14 июля 2023, 12:35
Фото: ГУ МЧС НСО
Боец СВО спас семью на пожаре под Новосибирском
Участник СВО, приехавший в отпуск, спас из горящего дома женщину и ребенка в поселке Чаны Новосибирской области. Мужчина получил награду за героический поступок.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС региона, пожар произошел 12 июля в доме на улице Герцена. Пламя сначала увидел сосед семьи Евгений Семенов, который возвращался домой на обед. Он сразу помчался спасать жильцов. В тот момент, как мужчина уже выносил на руках хозяина дома к месту прибежал другой очевидец. Это был Фаниль Казимов, военный, недавно вернувшийся в отпуск домой из зоны СВО.

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Боец выбил окно и проник в комнату, которую заполонило дымом. В колыбельке лежала 5-летняя девочка, а рядом стояла ее мама. Он взял малышку на руки и передал ее Семенову. Потом вывел на улицу женщину.

«Радостно видеть, что новосибирцы проявляют себя не только в ходе спецоперации, но и совершают героические поступки на своей родной земле», — высказался губернатор Андрей Травников.

Мужчин за героическое спасение на пожаре трех человек обещали представить к награде.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Участник СВО
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