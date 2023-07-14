В Новосибирской области боец СВО спас женщину с ребенком на пожаре

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Как ранее сообщали в ГУ МЧС региона, пожар произошел 12 июля в доме на улице Герцена. Пламя сначала увидел сосед семьи Евгений Семенов, который возвращался домой на обед. Он сразу помчался спасать жильцов. В тот момент, как мужчина уже выносил на руках хозяина дома к месту прибежал другой очевидец. Это был Фаниль Казимов, военный, недавно вернувшийся в отпуск домой из зоны СВО.
Боец выбил окно и проник в комнату, которую заполонило дымом. В колыбельке лежала 5-летняя девочка, а рядом стояла ее мама. Он взял малышку на руки и передал ее Семенову. Потом вывел на улицу женщину.
«Радостно видеть, что новосибирцы проявляют себя не только в ходе спецоперации, но и совершают героические поступки на своей родной земле», — высказался губернатор Андрей Травников.
Мужчин за героическое спасение на пожаре трех человек обещали представить к награде.