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В Новосибирской области соседи спасли семью с ребенком из пожара

13 июля 2023, 06:41
Фото: ГУ МЧС НСО
Новосибирцы спасли соседей из пожара
Отважные жители поселка Чаны в Новосибирской области спасли из горящего дома трех человек, включая 5-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Пожар произошел днем 12 июля в частном доме на улице Герцена. Дым заметила семейная пара соседей, которая ехала на обед с работы. Мужчина, 36-летний Евгений Семенов, выбежал из машины и сразу же побежал на спасение жильцов. Пока он выбивал двери, его супруга звонила пожарным.

Он вытащил на улицу сначала на руках 5-летнюю девочку. Потом помог соседу — он уже горел. Евгений облил его водой и вынес из дома.

«В обед из-за жары люди прилегли отдохнуть. Мужчина проснулся от запаха дыма, начал самостоятельно тушить возгорание — поэтому и получил ожоги», — уточняет подробности начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Алексей Чеботок.

На пожаре все выжили, пострадал только 59-летний хозяин дома. Он получил ожоги. Его госпитализировали в реанимацию в средней степени тяжести.

Пожарные приехали на место спустя 5 минут. К этому времени жильцы дома были спасены. Здание удалось потушить за 10 минут. По оценке специалистов, после косметического ремонта в доме можно будет жить.

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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