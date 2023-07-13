В Новосибирской области соседи спасли семью с ребенком из пожара

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Published Сегодня, 06:41
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Пожар произошел днем 12 июля в частном доме на улице Герцена. Дым заметила семейная пара соседей, которая ехала на обед с работы. Мужчина, 36-летний Евгений Семенов, выбежал из машины и сразу же побежал на спасение жильцов. Пока он выбивал двери, его супруга звонила пожарным.
Он вытащил на улицу сначала на руках 5-летнюю девочку. Потом помог соседу — он уже горел. Евгений облил его водой и вынес из дома.
«В обед из-за жары люди прилегли отдохнуть. Мужчина проснулся от запаха дыма, начал самостоятельно тушить возгорание — поэтому и получил ожоги», — уточняет подробности начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Алексей Чеботок.
На пожаре все выжили, пострадал только 59-летний хозяин дома. Он получил ожоги. Его госпитализировали в реанимацию в средней степени тяжести.
Пожарные приехали на место спустя 5 минут. К этому времени жильцы дома были спасены. Здание удалось потушить за 10 минут. По оценке специалистов, после косметического ремонта в доме можно будет жить.
Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.