В Новосибирской области соседи спасли семью с ребенком из пожара

Пожар произошел днем 12 июля в частном доме на улице Герцена. Дым заметила семейная пара соседей, которая ехала на обед с работы. Мужчина, 36-летний Евгений Семенов, выбежал из машины и сразу же побежал на спасение жильцов. Пока он выбивал двери, его супруга звонила пожарным.