Стало известно, какие команды приглашены на первый матч в ЛДС «Арена» в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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«Официальные хоккейные матчи начнутся 7 сентября игрой „Сибирь“ — „Барыс“. Это будет первая домашняя игра чемпионата КХЛ, до этого „Сибирь“ отправится на выездной матч с омским „Авангардом“, — сообщил Сергей Ахапов в эксклюзивном интервью корреспонденту Atas.info.
На данный момент ЛДС «Арена» получил паспорта безопасности и включен в федеральный реестр объектов спорта. Участники хоккейного клуба «Сибирь» опробуют «новый» лед в рамках турнира памяти Белосохова с 22 по 26 августа. В нем будет задействована молодежная команда клуба.
Кроме того, правительство Новосибирской области обсуждает с Федерацией хоккея России вопрос проведения выставочного матча с участием молодежных сборных России и Белоруссии в рамках торжественного открытия нового ледового дворца спорта. Церемония запланирована на начало августа.
Стоит отметить, что сдача ледового дворца спорта «Арена» была запланирована на январь нынешнего года к перенесенному молодежному чемпионату мира. В строительство крупнейшей спортивной площадки Новосибирска было вложено более 10 млрд. рублей. Официальный ввод в эксплуатацию дворца спорта состоялся в последние дни 2022, однако, матчей и зрителей в новом ЛДС пока не было.