Стало известно, какие команды приглашены на первый матч в ЛДС «Арена» в Новосибирске

Стоит отметить, что сдача ледового дворца спорта «Арена» была запланирована на январь нынешнего года к перенесенному молодежному чемпионату мира. В строительство крупнейшей спортивной площадки Новосибирска было вложено более 10 млрд. рублей. Официальный ввод в эксплуатацию дворца спорта состоялся в последние дни 2022, однако, матчей и зрителей в новом ЛДС пока не было.