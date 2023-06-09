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Ростехнадзор разрешил ввод нового ЛДС в эксплуатацию в Новосибирске

9 июня 2023, 04:13
Фото: atas.info
Дворец спорта скоро откроют

В Новосибирске Ростехнадзор разрешил ввод в эксплуатацию нового ЛДС

В Новосибирске было получено разрешение на ввод в эксплуатацию ледовой арены (ЛДС).

8 июня Сибирское управление Ростехнадзора выдало соответствующее заключение, в котором отметили полное соответствие ЛДС проектной документации, а также надлежащую энергетическую эффективность освещения внутри объекта, пишет Сиб.фм.

Строительство многофункциональной ледовой арены начали в 2019 году для подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею. Однако санкции не позволили провести турнир в России, но строительства арены продолжилось.

Теперь этот стадион будут использовать для матчей ХК «Сибирь». Достройка затянулась из-за сложностей с финансированием работ и бюрократических причин.

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#Эмилия Губарева#ЛДС#Сдача в эксплуатацию#Документы#Общество#Город#Новосибирск
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