Ростехнадзор разрешил ввод нового ЛДС в эксплуатацию в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
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8 июня Сибирское управление Ростехнадзора выдало соответствующее заключение, в котором отметили полное соответствие ЛДС проектной документации, а также надлежащую энергетическую эффективность освещения внутри объекта, пишет Сиб.фм.
Строительство многофункциональной ледовой арены начали в 2019 году для подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею. Однако санкции не позволили провести турнир в России, но строительства арены продолжилось.
Теперь этот стадион будут использовать для матчей ХК «Сибирь». Достройка затянулась из-за сложностей с финансированием работ и бюрократических причин.