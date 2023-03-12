Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Безымянный парк возле многофункциональной ледовой арены у Горского микрорайона получил официальное название. На заседании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети приняли решение назвать парк "Арена". Об этом сообщила в своем телеграмм-канале вице-мэр Анна Терешкова. В городском навигаторе 2Gis мы уже видим новое название парка. Парк начал работать на новогодних каникулах. Общественный транспорт до парка пока не ходит, но можно прийти пешком с моста или добраться до парка на машине.
В ЛДС "Сибирь-Арена" завершается тестирование всех систем, ЛДС готовится к проведению матчей КХЛ.