Безымянный парк возле многофункциональной ледовой арены у Горского микрорайона получил официальное название. На заседании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети приняли решение назвать парк "Арена". Об этом сообщила в своем телеграмм-канале вице-мэр Анна Терешкова. В городском навигаторе 2Gis мы уже видим новое название парка. Парк начал работать на новогодних каникулах. Общественный транспорт до парка пока не ходит, но можно прийти пешком с моста или добраться до парка на машине.