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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Безымянный парк у нового ЛДС в Новосибирске получил официальное название

12 марта 2023, 10:58
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В парке установлены качели и архитектурные формы со светодиодной подсветкой
Как сообщила в своем канале Анна Терешкова, для парка у ЛДС в Новосибирске утверждено новое название - парк будет называться "Арена".

Безымянный парк возле многофункциональной ледовой арены у Горского микрорайона получил официальное название. На заседании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети приняли решение назвать парк "Арена". Об этом сообщила в своем телеграмм-канале вице-мэр Анна Терешкова. В городском навигаторе 2Gis мы уже видим новое название парка. Парк начал работать на новогодних каникулах. Общественный транспорт до парка пока не ходит, но можно прийти пешком с моста или добраться до парка на машине.

«Сибирь – Арена» готовится к получению разрешения на проведение матчей КХЛ
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В ЛДС "Сибирь-Арена" завершается тестирование всех систем, ЛДС готовится к проведению матчей КХЛ.

#Парк "Арена"#Развлечения#Город#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область
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