Московский подрядчик нового ЛДС в Новосибирске арестован за хищение 100 млн рублей

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Генеральный директор компании «Строймонтаж» Михаил Волович был арестован силовиками по подозрению в хищении 100 млн рублей. По решению Октябрьского суда Новосибирска его арестовали до 27 апреля.
Предпринимателя этапировали из столицы в Новосибирск в пятницу, 3 марта, сообщает источник НГС. По данным следствия, деньги из бюджета были перечислены для выплаты заработной платы на счета организации, которая не участвовала в строительстве объекта (ЛДС).
Также на прошедшей неделе в компании «Строймонтаж» и в офисе подрядчика строительства ледовой арены компании «ЭлинАльфа» прошли обыски. МВД региона возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Напомним, что осенью 2022 года в Новосибирске прошло сенсационное задержание руководителя организации «Метро МиР», которая занималась строительством инфраструктуры к ЛДС, Александра Мысика. Следствие считает, что глава муниципального предприятия «Метро МиР» превышал свои полномочия. Мысик с 2019 по 2021 год якобы организовал добычу речного песка, совсем неподходящего для строительства дороги к Ледовому дворцу спорта. Ущерб оценили в 340 млн рублей.