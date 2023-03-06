Московский подрядчик нового ЛДС в Новосибирске арестован за хищение 100 млн рублей

Напомним, что осенью 2022 года в Новосибирске прошло сенсационное задержание руководителя организации «Метро МиР», которая занималась строительством инфраструктуры к ЛДС, Александра Мысика. Следствие считает, что глава муниципального предприятия «Метро МиР» превышал свои полномочия. Мысик с 2019 по 2021 год якобы организовал добычу речного песка, совсем неподходящего для строительства дороги к Ледовому дворцу спорта. Ущерб оценили в 340 млн рублей.