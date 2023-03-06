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Updated Сегодня, 05:48

Московский подрядчик нового ЛДС в Новосибирске арестован за хищение 100 млн рублей

6 марта 2023, 05:46
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Подозреваемого этапировали из Москвы в Новосибирск
В Москве задержали подрядчика нового ЛДС в Новосибирске – его этапировали в столицу Сибири. Обвиняют гендиректора компании в хищении 100 млн рублей.

Генеральный директор компании «Строймонтаж» Михаил Волович был арестован силовиками по подозрению в хищении 100 млн рублей. По решению Октябрьского суда Новосибирска его арестовали до 27 апреля.

Предпринимателя этапировали из столицы в Новосибирск в пятницу, 3 марта, сообщает источник НГС. По данным следствия, деньги из бюджета были перечислены для выплаты заработной платы на счета организации, которая не участвовала в строительстве объекта (ЛДС).

Также на прошедшей неделе в компании «Строймонтаж» и в офисе подрядчика строительства ледовой арены компании «ЭлинАльфа» прошли обыски. МВД региона возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

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Напомним, что осенью 2022 года в Новосибирске прошло сенсационное задержание руководителя организации «Метро МиР», которая занималась строительством инфраструктуры к ЛДС, Александра Мысика. Следствие считает, что глава муниципального предприятия «Метро МиР» превышал свои полномочия. Мысик с 2019 по 2021 год якобы организовал добычу речного песка, совсем неподходящего для строительства дороги к Ледовому дворцу спорта. Ущерб оценили в 340 млн рублей. 

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#Эмилия Губарева#ЛДС#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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