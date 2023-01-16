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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Прокуратура НСО обвиняет Александра Мысика в злоупотреблении полномочиями

Сегодня, 11:05
Фото: atas.info
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Возбуждено второе уголовное дело в отношении директора МП «Метро МИР»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении директора МП “Метро МИР” Александра Мысика на основании материалов, собранных прокуратурой НСО.

В понедельник, 16 января, телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. 

В ходе проверки деятельности МУП “Метро МИР” правоохранители выявили необоснованные траты на сумму 37 155 572 руб. Прокуратура сообщает, что предприятие заключило контракт на данную сумму  с ФБУ “Администрация обского БВП”. Данный контракт был необходим для проведения дноуглубительных работ.  

“Таким образом, он (директор МП «Метро МИР») использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму 37 155 572 руб МП «Метро МИР», учредителем которого является город Новосибирск,” - говорится в пресс-релизе прокуратуры Новосибирской области. 

Уточняется, что данные материалы были отправлены в следственные органы 11 января, уже 16 января Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

Ранее Дзержинский районный суд продлил Александру Мысику срок задержания под стражей до восьмого февраля 2023 года.

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