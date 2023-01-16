Прокуратура НСО обвиняет Александра Мысика в злоупотреблении полномочиями

“Таким образом, он (директор МП «Метро МИР») использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму 37 155 572 руб МП «Метро МИР», учредителем которого является город Новосибирск,” - говорится в пресс-релизе прокуратуры Новосибирской области.