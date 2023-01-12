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Суд продлил арест руководителю «МЕТРО МиР» Александру Мысику до февраля

Сегодня, 11:35
Фото: atas.info
Руководителю «МЕТРО МиР» Александру Мысику продлили задержание до восьмого февраля

В Новосибирске районный суд продлил арест Александру Мысику до восьмого февраля

Дзержинский районный суд продлил Александру Мысику срок задержания под стражей до восьмого февраля 2023 года.

Руководитель компании «МЕТРО МиР» Александр Мысик был задержан 16 ноября прошлого года. Через два после задержания суд избрал меру пресечения в виде нахождения в СИЗО до 15 января этого года. 

Во вторник, 10 января, Дзержинский районный суд Новосибирска вновь рассмотрел данный вопрос. Главе «МЕТРО МиР» продлили нахождение в СИЗО до восьмого февраля. Адвокаты задержанного могут подать апелляцию.  

Напомним, что Александр Мысик обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве ледового дворца спорта в Новосибирске и причинению городу ущерба на сумму 340 млн рублей. 

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