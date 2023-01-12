Суд продлил арест руководителю «МЕТРО МиР» Александру Мысику до февраля

Руководитель компании «МЕТРО МиР» Александр Мысик был задержан 16 ноября прошлого года. Через два после задержания суд избрал меру пресечения в виде нахождения в СИЗО до 15 января этого года.
Во вторник, 10 января, Дзержинский районный суд Новосибирска вновь рассмотрел данный вопрос. Главе «МЕТРО МиР» продлили нахождение в СИЗО до восьмого февраля. Адвокаты задержанного могут подать апелляцию.
Напомним, что Александр Мысик обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве ледового дворца спорта в Новосибирске и причинению городу ущерба на сумму 340 млн рублей.