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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок конвоирована в Новосибирск

Сегодня, 08:48
Фото: Пресс-служба Прокуратуры НСО
Любовь Кузьменок этапирована в Новосибирск
Об этапировании бывшего первого заместителя прокурора НСО в Новосибирск написал “Ъ” со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом следствия.

Напомним, что Любовь Кузьменок была объявлена в розыск в феврале 2022 года, ее подозревают во взяточничестве. Экс-зампрокурора сама сдалась правоохранительным органам в Москве, после чего Басманный суд избрал ей меру пресечения в виде нахождения в СИЗО. 

Как сообщает “Ъ”, Любовь Кузьменок была этапирована в Новосибирск. 

Помимо Любови Кузьменок во взяточничестве и коррупции подозреваются бывший прокурор области Владимир Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин. 

Ранее Atas.info сообщал об окончании следствия по делу о взятке экс-заместителя прокурора НСО Андрея Трубина.

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#Новосибирск#Россия#Любовь Кузьменок#Экс-зампрокурора#Этапирование#Взяточничество#Криминал
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