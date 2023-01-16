Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок конвоирована в Новосибирск

Напомним, что Любовь Кузьменок была объявлена в розыск в феврале 2022 года, ее подозревают во взяточничестве. Экс-зампрокурора сама сдалась правоохранительным органам в Москве, после чего Басманный суд избрал ей меру пресечения в виде нахождения в СИЗО.