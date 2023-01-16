Жителям Новосибирска кто-то сообщает по телефону, что их близкие в зоне СВО погибли

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Жителям Куйбышевского района начали поступать звонки с номера 8-495-191-93-56.
Им сообщают, что близкие сибиряков, находящиеся в зоне СВО, якобы, погибли или ранены.
Звонящие проявляют известную осведомленность — могут назвать персональные данные бойцов, место жительство и место службы.
Бывали случаи, что мошенники сообщали ложные сведения о транспортировке бойцов из зоны СВО к месту регистрации.
«Просим жителей Куйбышевского района сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации, любые данные о военнослужащих уточнять в военном комиссариате», — говорится в сообщении администрации Куйбышевского района Новосибирска.
Ранее сообщалось, что трое мужчин, попавших под частичную мобилизацию, вернулись домой после обращения к уполномоченному по правам человека Нине Шалабаевой.