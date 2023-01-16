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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Жителям Новосибирска кто-то сообщает по телефону, что их близкие в зоне СВО погибли

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Какие-то негодяи звонят новосибирцам, чьи близкие находятся в зоне СВО, и сообщают об их, якобы, гибели

Жителям Новосибирска, чьи близкие находятся в зоне СВО, кто-то сообщает об их гибели

Информацией об этом поделилась администрация Куйбышевского района Новосибирска.

Жителям Куйбышевского района начали поступать звонки с номера 8-495-191-93-56.

Им сообщают, что близкие сибиряков, находящиеся в зоне СВО, якобы, погибли или ранены.
Звонящие проявляют известную осведомленность — могут назвать персональные данные бойцов, место жительство и место службы.

Бывали случаи, что мошенники сообщали ложные сведения о транспортировке бойцов из зоны СВО к месту регистрации.
«Просим жителей Куйбышевского района сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации, любые данные о военнослужащих уточнять в военном комиссариате», — говорится в сообщении администрации Куйбышевского района Новосибирска. 

Ранее сообщалось, что трое мужчин, попавших под частичную мобилизацию, вернулись домой после обращения к уполномоченному по правам человека Нине Шалабаевой.

#Происшествия#Город#СВО#Звонки#Гибель#Ранение#Администрация района
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