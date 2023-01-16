Жителям Новосибирска кто-то сообщает по телефону, что их близкие в зоне СВО погибли

Бывали случаи, что мошенники сообщали ложные сведения о транспортировке бойцов из зоны СВО к месту регистрации.

«Просим жителей Куйбышевского района сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации, любые данные о военнослужащих уточнять в военном комиссариате», — говорится в сообщении администрации Куйбышевского района Новосибирска.