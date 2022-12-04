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Отец ребенка-инвалида и оператор связи из НСО вернулись домой, получив отсрочку

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI
Новосибирцы имели веские причины на получение отсрочки

В Новосибирской области трое мобилизованных вернулись домой, получив отсрочку

Трое мужчин, попавших под частичную мобилизацию, вернулись домой после обращения к уполномоченному по правам человека Нине Шалабаевой.

Как говорится на сайте ведомства, трое мобилизованных новосибирцев получили отсрочку от службы и вернулись домой. Омбудсмен направила письма в военкоматы, в которых указала на наличие у призванных оснований для отсрочки от прохождения службы.

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В первом случае у мужчины было трое детей, один из которых является инвалидом. Второй сибиряк имел тяжелые хронические заболевания. Третий мобилизованный работал оператором связи, а эта профессия подлежит брони.

В итоге письмо омбудсмена рассмотрели и мужчин вернули домой. Ранее новосибирский юрист назвал срок нахождения мобилизованных на СВО. 

Напомним, что частичную мобилизацию объявили 21 сентября в России. О завершении режима объявили 28 октября. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область
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