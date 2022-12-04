В Новосибирской области трое мобилизованных вернулись домой, получив отсрочку

Как говорится на сайте ведомства, трое мобилизованных новосибирцев получили отсрочку от службы и вернулись домой. Омбудсмен направила письма в военкоматы, в которых указала на наличие у призванных оснований для отсрочки от прохождения службы.
В первом случае у мужчины было трое детей, один из которых является инвалидом. Второй сибиряк имел тяжелые хронические заболевания. Третий мобилизованный работал оператором связи, а эта профессия подлежит брони.
В итоге письмо омбудсмена рассмотрели и мужчин вернули домой. Ранее новосибирский юрист назвал срок нахождения мобилизованных на СВО.
Напомним, что частичную мобилизацию объявили 21 сентября в России. О завершении режима объявили 28 октября.