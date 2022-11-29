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Новосибирский юрист назвал срок нахождения мобилизованных на СВО

Сегодня, 01:15
Фото: 1MI
Военный может отбыть из зоны СВО по здоровью или в отпуск
Юрист из Новосибирска Артем Помельцев заявил, что сроки нахождения в зоне спецоперации – не установлены.

Эксперт в юридической сфере прокомментировал сроки нахождения частично мобилизованных на частичной военной операции. По словам Артема Помельцева, минимальные и максимальные сроки по закону не установлены.

Те, кто служит по контракту, будут и дальше служить до истечения контракта и не обязательно на территории СВО, пишет Сиб.фм.

Другие же мобилизованные могут находиться на спецоперации до ее окончания. Также повлиять на сроки может демобилизация, однако президент ранее отмечал, что издавать такой указ нет необходимости.

А вот убыть из зоны СВО мобилизованные могут из-за здоровья, а также в связи с отпуском.

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Напомним, что частичную мобилизацию объявили 21 сентября в России. Это означает, что призывали только тех мужчин, кто был в запасе или контрактников. О завершении режима объявили 28 октября. 

#Эмилия Губарева#Частичная мобилизация в России#Новосибирск
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