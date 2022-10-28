Частичная мобилизация завершена - Шойгу

Ранее военный комиссариат Куйбышевского района отпустил порядка 100 призывников. Мобилизованные рассказали, что были готовы отправиться на фронт и уже прощались с женами, детьми и друзьями. Но в последний момент к ним вышел военком, раздал военные билеты и объяснил, что сверху пришел приказ, согласно которому, все могут расходиться по домам.