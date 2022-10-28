Частичная мобилизация завершена - Шойгу

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено”, - сказал Шойгу.
Дополнительный набор военнослужащих не планируется, подчеркнул он.
Министр уточнил, что в войска зачислены “более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей”,13 тыс. россиян ушли на спецоперацию добровольцами. Средний возраст мобилизованных - 35 лет.
По словам министра, в настоящее время 218 тыс. человек проходят подготовку, 82 тыс. направлены в зону проведения спецоперации.
Ранее военный комиссариат Куйбышевского района отпустил порядка 100 призывников. Мобилизованные рассказали, что были готовы отправиться на фронт и уже прощались с женами, детьми и друзьями. Но в последний момент к ним вышел военком, раздал военные билеты и объяснил, что сверху пришел приказ, согласно которому, все могут расходиться по домам.