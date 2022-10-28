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Частичная мобилизация завершена - Шойгу

Сегодня, 14:46
Фото: Wikimedia
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено”, - сказал Шойгу.

Дополнительный набор военнослужащих не планируется, подчеркнул он.

Министр уточнил, что в войска зачислены “более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей”,13 тыс. россиян ушли на спецоперацию добровольцами. Средний возраст мобилизованных - 35 лет.

По словам министра, в настоящее время 218 тыс. человек проходят подготовку, 82 тыс. направлены в зону проведения спецоперации.

Ранее военный комиссариат Куйбышевского района отпустил порядка 100 призывников. Мобилизованные рассказали, что были готовы отправиться на фронт и уже прощались с женами, детьми и друзьями. Но в последний момент к ним вышел военком, раздал военные билеты и объяснил, что сверху пришел приказ, согласно которому, все могут расходиться по домам.

#Общество#Спецоперация#РФ#Новосибирская область#Новосибирск#Спецоперация на Украине#Частичная мобилизация#Завершение#Шойгу
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